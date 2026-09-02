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Serie A, arbitri della 3^ giornata: Sozza per Inter-Napoli, Juventus-Milan a Mariani

gli arbitri

Ufficiali le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A, la prima con diversi big match. Sozza dirigerà Inter-Napoli, mentre Mariani arbitrerà Juventus-Milan. Per Atalanta-Roma, in diretta su Sky Sport Calcio, è stato scelto Colombo. Tremolada sarà l'arbitro di Lazio-Udinese e Di Bello di Bologna-Sassuolo, le altre due sfide del weekend visibili su Sky

CLASSIFICA SERIE A

GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45

GUIDA

PERROTTI – BERTI

IV:      CREZZINI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PAGANESSI

 

FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00

MASSA

MELI – IMPERIALE

IV:      ARENA

VAR:     GIUA

AVAR:       MARINI

 

INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA

PERETTI – BACCINI

IV:       DOVERI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DIONISI

 

ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

COLOMBO

BAHRI – PALERMO

IV:     COLLU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     SANTORO

 

FROSINONE – VENEZIA    Domenica 06/09  h. 15.00

PERRI

PASSERI – REGATTIERI

IV:      CHIFFI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     VOLPI

 

PARMA – MONZA    Domenica 06/09  h. 15.00

LA PENNA

TEGONI – VECCHI

IV:     RAPUANO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GARIGLIO

 

BOLOGNA – SASSUOLO     Domenica 06/09  h. 18.00 su Sky Sport Calcio

DI BELLO

GARZELLI – BIFFI

IV:       PAIRETTO

VAR:     PATERNA

AVAR:     DEL GIOVANE

 

JUVENTUS – MILAN    Domenica 06/09  h. 20.45

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:      FABBRI

AVAR:       CAMPLONE

 

CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00

SACCHI J.L.

COSTANZO – LUCIANI

IV:       FOURNEAU

VAR:      PICCININI

AVAR:      MAZZOLENI

 

UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

TREMOLADA

ROSSI L. – MONACO

IV:     MARESCA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       RUTELLA

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