Mercoledì 2 settembre, per la prima volta al teatro alla Scala di Milano, il Gran Galà del Calcio. Da seguire live dalle 19.00 il red carpet su Sky Sport 24 e dalle 21.15 la premiazione su Sky Sport Calcio, in chiaro su TV8 e in streaming su skysport.it

Cresce l’attesa per il Gran Galà del Calcio AIC 2026, l’appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, andrà in scena mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 19.00. Al Teatro alla Scala di Milano si celebrerà la grande notte dei protagonisti del calcio italiano. La serata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport con le interviste dal red carpet live dalle 19.00 su Sky Sport 24. La premiazione sarà condotta da Federica Masolin e Fabio Caressa e sarà in diretta dalle 21.15 su Sky Sport Calcio, in chiaro su TV8 e in streaming su skysport.it.