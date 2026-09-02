Il Gran Galà del Calcio 2026 alla Scala di Milano in diretta su Skyla serata
Mercoledì 2 settembre, per la prima volta al teatro alla Scala di Milano, il Gran Galà del Calcio. Da seguire live dalle 19.00 il red carpet su Sky Sport 24 e dalle 21.15 la premiazione su Sky Sport Calcio, in chiaro su TV8 e in streaming su skysport.it
Cresce l’attesa per il Gran Galà del Calcio AIC 2026, l’appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, andrà in scena mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 19.00. Al Teatro alla Scala di Milano si celebrerà la grande notte dei protagonisti del calcio italiano. La serata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport con le interviste dal red carpet live dalle 19.00 su Sky Sport 24. La premiazione sarà condotta da Federica Masolin e Fabio Caressa e sarà in diretta dalle 21.15 su Sky Sport Calcio, in chiaro su TV8 e in streaming su skysport.it.
I riconoscimenti e "Vota il gol"
Nel corso della serata saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori. Saranno premiati Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell’Anno, una super formazione ideale dalla quale uscirà il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A. L’edizione 2026 renderà inoltre omaggio ai vent’anni dalla storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, con una celebrazione speciale dedicata ai protagonisti di una delle pagine più memorabili dello sport italiano.
Tra i momenti più attesi tornerà il premio "Vota il Gol", il riconoscimento dedicato alla rete più spettacolare della stagione 2025-2026. La selezione delle reti finaliste è stata curata dalla redazione di Rivista Undici, media partner dell'evento.
La shortlist dei possibili premiati
- CATEGORIA “ARBITRO DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Andrea Colombo - Daniele Doveri - Maurizio Mariani
- CATEGORIA “ALLENATORE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Cristian Chivu - Cesc Fabregas - Gian Piero Gasperini
- CATEGORIA “SOCIETA’ DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Como 1907 - FC Internazionale Milano - AS Roma
- CATEGORIA “PORTIERE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar
- CATEGORIA “DIFENSORI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley
- CATEGORIA “CENTROCAMPISTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric - Adrien Rabiot - Piotr Zielinski
- CATEGORIA “ATTACCANTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A 2025-2026
Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz