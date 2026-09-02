In diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it l’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic 2026, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Al Teatro alla Scala di Milano si premiano i migliori giocatori della scorsa stagione e il gol più bello (fra quelli selezionati da Rivista Undici). Momento toccante il tributo a Franco Baresi. Conducono Federica Masolin e Fabio Caressa

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