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Gran Galà del Calcio Aic 2026 in LIVE STREAMING

diretta

In diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it l’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic 2026, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Al Teatro alla Scala di Milano si premiano i migliori giocatori della scorsa stagione e il gol più bello (fra quelli selezionati da Rivista Undici). Momento toccante il tributo a Franco Baresi. Conducono Federica Masolin e Fabio Caressa

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