Il calendario della 3^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 3^ giornataguida tv
Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre, la terza giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Per tutto il weekend aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutte in diretta con la qualità del 4k, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big.
Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre, appuntamento con la terza giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 fischio d’inizio di Bologna-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera alle 22.40 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella, Federico Zancan e Chicca Macchi. Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Roberto Noè, con Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto, ai quali dalle 18 si aggiunge Luca Tommasini per una nuova edizione di Campo Aperto. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 14 e dalle 17, con Sara Benci, insieme a Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Federico Zancan. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.
Serie A Women's Cup
Questo weekend due nuovi appuntamenti anche con la Serie A Women’s Cup. Si parte sabato 5 settembre, alle 17.30, con Roma-Fiorentina su Sky Sport 251, mentre, domenica 6 alle 12.30 si sfideranno Juventus-Milan su Sky Sport Calcio.
Serie A, la programmazione di Sky e NOW
Venerdì 4 settembre
- dalle 22.40: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Federico Zancan e Chicca Macchi
Sabato 5 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Roberto Noè, Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto
- dalle 18.00: Campo Aperto con Roberto Noè, Walter Zenga, Stefano De Grandis, Angelo Carotenuto e Luca Tommasini
- dalle 20 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi
- alle 20.45: ROMA-ATALANTA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Aldo Serena; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
Domenica 6 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi
- alle 18.00: BOLOGNA-SASSUOLO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Manuele Baiocchini.
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paolo Assogna e Federico Zancan
Lunedì 7 settembre
- dalle 20.00 e dalle 22.55: L’originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: UDINESE-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti, inviati Marina Presello e Matteo Petrucci