Il calendario della 3^ giornata di Serie A

Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre, la terza giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Per tutto il weekend aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera alle 22.40 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella, Federico Zancan e Chicca Macchi. Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Roberto Noè, con Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto, ai quali dalle 18 si aggiunge Luca Tommasini per una nuova edizione di Campo Aperto. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 14 e dalle 17, con Sara Benci, insieme a Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Federico Zancan. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.