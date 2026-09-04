Dove vedere Genoa-Como

La partita tra Genoa e Como della 3^ giornata di Serie A si gioca venerdì 4 settembre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Genoa-Como della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 4 settembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Como

Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti contro il Genoa in Serie A (2N, 3P), il Como è rimasto imbattuto nelle quattro sfide più recenti contro il Grifone nel torneo (2V, 2N): tra le squadre che partecipano al massimo campionato 2026/27, solo contro Lecce (otto) e Parma (cinque) i lariani vantano una serie aperta più lunga di match senza sconfitte. Nelle sfide tra Genoa e Como in Serie A, non è mai successo che una delle due formazioni abbia vinto due match di fila: dopo il successo per 2-0 al Ferraris del 26 aprile scorso, quindi, i lariani potrebbero diventare i primi a riuscirci.

Dopo aver mancato il successo in ciascuna delle prime quattro sfide in casa del Genoa in Serie A (1N, 3P) il Como ha vinto la più recente: 2-0 lo scorso 26 aprile, grazie alle reti di Tasos Douvikas al 10' e Assane Diao al 68'. Inoltre, le uniche due trasferte in cui i lariani sono rimasti imbattuti contro il Grifone nel massimo campionato sono arrivate con Cesc Fàbregas in panchina (1V, 1N). Il Genoa ha perso le prime due partite di questa Serie A senza segnare; il club rossoblù ha perso le prime tre gare stagionali nel massimo campionato solo nel 1957/58, mentre è mai rimasto a secco di gol nelle prime tre giornate solo nel 1983/84. Il Genoa ha perso tre partite casalinghe consecutive tra lo scorso campionato e quello attuale, inclusa la sconfitta contro il Como dello scorso aprile; i rossoblù non registrano una serie negativa più lunga in casa dal 2021, quando arrivarono a quattro sconfitte interne consecutive a cavallo di due stagioni. Il Como punta a rimanere imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in precedenza nelle annate 1949/50, 1951/52, 1984/85 e 1986/87; solo nel 1986/87 ha evitato la sconfitta in tutte le prime tre trasferte stagionali.