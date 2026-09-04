Dybala è recuperato dopo l'affaticamento: Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Joya dal 1'. In ogni caso sarà staffetta con Soulé. In difesa recuperato Ndicka, sulla destra ancora Lulli. Nell'Atalanta Pasalic è favorito su Samardzic, Raspadori avanti su Elmas. Prima convocazione per Kessie e Rowe, partiranno dalla panchina. Partita in diretta sabato 5 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

CONFERENZA GASPERINI