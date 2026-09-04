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Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dybala è recuperato dopo l'affaticamento: Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Joya dal 1'. In ogni caso sarà staffetta con Soulé. In difesa recuperato Ndicka, sulla destra ancora Lulli. Nell'Atalanta Pasalic è favorito su Samardzic, Raspadori avanti su Elmas. Prima convocazione per Kessie e Rowe, partiranno dalla panchina. Partita in diretta sabato 5 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

CONFERENZA GASPERINI

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
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Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
Esterno sinistro
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
Trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

  • Dybala a disposizione dopo l'affaticamento accusato in settimana e potrebbe anche partire titolare. Resta vivo il ballottaggio col connazionale Soulé
  • Anche Ndicka ha smaltito il problema all'adduttore che lo ha bloccato contro il Lecce: partirà dal 1'
  • Sulla destra ancora Lulli e non Molina
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Terzino destro
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Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore centrale
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Terzino sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Mezzala destra
Atalanta
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Mezzala sinistra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Ala destra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante
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Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
Ala sinistra

ATALANTA (4-3-3) la probabile formazione

Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

  • Al momento i ballottaggi sono due: Pasalic/Samardzic e Raspadori/Elmas
  • Recuperato Kristensen (fastidio alla caviglia). Prima convocazione per gli altri nuovi, Kessie e Rowe. Dovrebbero partire tutti dalla panchina

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