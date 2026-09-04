Dybala è recuperato dopo l'affaticamento: Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Joya dal 1'. In ogni caso sarà staffetta con Soulé. In difesa recuperato Ndicka, sulla destra ancora Lulli. Nell'Atalanta Pasalic è favorito su Samardzic, Raspadori avanti su Elmas. Prima convocazione per Kessie e Rowe, partiranno dalla panchina. Partita in diretta sabato 5 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
- Dybala a disposizione dopo l'affaticamento accusato in settimana e potrebbe anche partire titolare. Resta vivo il ballottaggio col connazionale Soulé
- Anche Ndicka ha smaltito il problema all'adduttore che lo ha bloccato contro il Lecce: partirà dal 1'
- Sulla destra ancora Lulli e non Molina
ATALANTA (4-3-3) la probabile formazione
Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri
- Al momento i ballottaggi sono due: Pasalic/Samardzic e Raspadori/Elmas
- Recuperato Kristensen (fastidio alla caviglia). Prima convocazione per gli altri nuovi, Kessie e Rowe. Dovrebbero partire tutti dalla panchina