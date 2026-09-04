Serie A, cooling break più lungo per le partite delle ore 15 e (se serve) delle 18

L'Associazione arbitri ha accolto la richiesta della Lega Serie A di allungare la pausa a 2' nelle partite pomeridiane del campionato, dopo quanto successo nello scorso weekend. Si comincia in questo fine settimana CONFERENZE LIVE: GASPERINI -PROBABILI FORMAZIONI

Il grande caldo in Italia non concede tregua e la Serie A si adegua per tutelare la salute dei calciatori. In vista del prossimo turno di campionato, Lega Serie A e AIA hanno concordato un prolungamento del cooling break nelle partite pomeridiane, con una pausa che passerà da un minuto e mezzo a due minuti. Ad annunciarlo era stato il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli a margine del Gran Galà del Calcio AIC andato in scena mercoledì scorso al Teatro alla Scala di Milano. "Con questo caldo anomalo che stiamo avendo nel mese di settembre abbiamo deciso di ampliare il cooling break perché obiettivamente anche lo scorso weekend i calciatori sono usciti dal campo stremati. Non vogliamo che questo succeda, anche nel rispetto della loro salute".

Pausa più lunga nelle gare del pomeriggio La misura riguarderà le sfide in programma nella fascia delle 15, tornata in calendario a partire a partire dalla prossima giornata (la 3^ di Serie A) e in quella delle 18. Le partite di questo weekend interessate saranno Fiorentina-Torino (15) e Inter-Napoli (18) di sabato, Parma-Monza (15), Frosinone-Venezia (15) e Bologna-Sassuolo (18) di domenica. Per le gare delle ore 18 sarà l'arbitro a valutare le condizioni e decidere, ma comunque avrà da questo weekend la facoltà di allungarlo di 30 secondi se le condizioni meteo lo richiederanno. La pausa di 2’ verrà effettuata tra il 22' e il 30' di ciascun tempo di gioco. Nelle gare serali, invece, la durata della pausa rimarrà invariata (1’30’’). Potrebbe interessarti Il calendario della 3^ giornata di Serie A

Il precedente di Napoli-Como A spingere la Lega verso una richiesta formale all'Associazione Italiana Arbitri è stato anche quanto accaduto durante Napoli-Como, giocata domenica scorsa al "Maradona". Nonostante il calcio d'inizio alle 18.30, le condizioni climatiche hanno messo a dura prova i protagonisti in campo. Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne aveva definito il terreno di gioco un vero e proprio "barbecue". In quell'occasione l'arbitro (Pairetto), attenendosi al regolamento, non aveva autorizzato ulteriori soste per l'idratazione. Le due panchine hanno rimediato lanciando ripetutamente bottigliette d’acqua ai giocatori in campo e venendo richiamate dal quarto uomo (Guida) e scatenando la protesta di Fabregas: “Ma non senti che caldo fa? Siamo umani!”, il suo sfogo. Leggi anche Anticipi e posticipi fino alla 12^ giornata