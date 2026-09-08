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Locatelli, problema al menisco: ipotesi operazione, si teme un lungo stop

JUVENTUS

Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo: l'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero

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