Locatelli, problema al menisco: ipotesi operazione, si teme un lungo stop

Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo: l'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero

JUVE-MILAN 1-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE