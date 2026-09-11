Gattuso ritrova il Milan da avversario e dovrebbe avere a disposizione Pinamonti (che nella giornata della vigilia si è allenato regolarmente). Ballottaggio nel tridente tra Isaksen e Cancellieri. Dopo il gol alla Juve, Cisse potrebbe tornare titolare, con lui Rabiot sulla trequarti. Si gioca sabato alle 18
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Lazio
4-3-3: Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso
- Nella giornata della vigilia Pinamonti si è allenato e va verso la titolarità in attacco
- Ballottaggio nel tridente tra Isaksen e Cancellieri
- Per il resto si va verso la conferma dello stesso XI che ha battuto l'Udinese
La probabile formazione del Milan
3-4-2-1: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim
- Dopo il gol alla Juve, Cisse potrebbe tornare titolare
- Con lui Rabiot sulla trequarti
- Per Gila allarme rientrato: ci sarà