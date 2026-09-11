Gattuso ritrova il Milan da avversario e dovrebbe avere a disposizione Pinamonti (che nella giornata della vigilia si è allenato regolarmente). Ballottaggio nel tridente tra Isaksen e Cancellieri. Dopo il gol alla Juve, Cisse potrebbe tornare titolare, con lui Rabiot sulla trequarti. Si gioca sabato alle 18

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