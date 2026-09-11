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Probabili formazioni di Lazio-Milan

Serie A

Gattuso ritrova il Milan da avversario e dovrebbe avere a disposizione Pinamonti (che nella giornata della vigilia si è allenato regolarmente). Ballottaggio nel tridente tra Isaksen e Cancellieri. Dopo il gol alla Juve, Cisse potrebbe tornare titolare, con lui Rabiot sulla trequarti. Si gioca sabato alle 18

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Probabili Formazioni

Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
Portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
Terzino destro
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Lazio
Danilho Doekhi
Danilho Doekhi
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Mezzala destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

La probabile formazione della Lazio

4-3-3: Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

  • Nella giornata della vigilia Pinamonti si è allenato e va verso la titolarità in attacco
  • Ballottaggio nel tridente tra Isaksen e Cancellieri
  • Per il resto si va verso la conferma dello stesso XI che ha battuto l'Udinese
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
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Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
Esterno destro
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
Centrocampista centrale
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
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Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Trequartista
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
Trequartista
pubblicità
Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
Attaccante

La probabile formazione del Milan

3-4-2-1: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

  • Dopo il gol alla Juve, Cisse potrebbe tornare titolare
  • Con lui Rabiot sulla trequarti
  • Per Gila allarme rientrato: ci sarà

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