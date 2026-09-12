La partita tra Atalanta e Cagliari, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 12 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo. Inviati Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti. Sabato si parte alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Angelo Carotenuto e Federico Zancan . Alle 18 e alle 20.40 spazio a Campo Aperto con Leo Di Bello, insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night , con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Atalanta e Cagliari

Il Cagliari ha vinto l'ultimo precedente di Serie A contro l'Atalanta lo scorso aprile; i sardi non ottengono due successi consecutivi contro i bergamaschi nel massimo campionato dal periodo tra il 2017 e il 2018, quando arrivarono a tre vittorie di fila.

Il Cagliari è la squadra contro cui l'Atalanta vanta la più alta percentuale di successi casalinghi in Serie A tra le avversarie affrontate almeno 20 volte tra le mura amiche, avendo vinto il 58% delle sfide (18 su 31 - 6N, 7P). L'Atalanta ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A; nelle precedenti 22 stagioni, i bergamaschi hanno ottenuto tre successi nelle prime quattro gare nel massimo campionato solo in quattro occasioni (2008/09, 2011/12, 2020/21 e 2022/23). L'Atalanta punta a vincere tutte le prime tre gare casalinghe stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita solo nel 1963/64 e nel 2008/09. Il Cagliari ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A, eguagliando il proprio miglior avvio di campionato dopo tre gare, già registrato in sei occasioni precedenti (1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 2004/05 e 2011/12). I sardi hanno vinto tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A solo due volte nella loro storia, nelle stagioni 1969/70 (anno dello Scudetto) e 1970/71. Il Cagliari ha vinto la prima trasferta di questa Serie A e solo nel 1970/71 e nel 2019/20 ha ottenuto due successi nelle prime due gare esterne stagionali nella competizione.