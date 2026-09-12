Domenica 13 settembre la Juventus è impegnata alle 20.45 sul campo del Sassuolo. Spalletti deve rinunciare agli infortunati Locatelli e Boga e schiera Koopmeiners accanto a Douglas Luiz, con Sarr inizialmente fuori. Nico Gonzalez titolare dietro Kolo Muani. Aquilani schiera Sebastiano Esposito al centro dell'attacco, Thorstvedt chiama spazio, ma dovrebbe iniziare ancora dalla panchina

SPALLETTI: "NON ESSERE IN CHAMPIONS BRUCIA"