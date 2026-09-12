Domenica 13 settembre la Juventus è impegnata alle 20.45 sul campo del Sassuolo. Spalletti deve rinunciare agli infortunati Locatelli e Boga e schiera Koopmeiners accanto a Douglas Luiz, con Sarr inizialmente fuori. Nico Gonzalez titolare dietro Kolo Muani. Aquilani schiera Sebastiano Esposito al centro dell'attacco, Thorstvedt chiama spazio, ma dovrebbe iniziare ancora dalla panchina
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani
- Esposito favorito su Bowie nel ruolo di attaccante centrale
- A centrocampo scalpita Throstvedt per una maglia ma dovrebbe iniziare dalla panchina
JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione
Vicario; Kalulu, Silva Nascimento, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
- Senza Locatelli sarà Koopmeiners ad affiancare Douglas Luiz in mezzo con Sarr che farà il suo esordio in panchina
- Nico Gonzalez è favorito su Woltemade alle spalle di Kolo Muani