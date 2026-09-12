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Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Serie A

Domenica 13 settembre la Juventus è impegnata alle 20.45 sul campo del Sassuolo. Spalletti deve rinunciare agli infortunati Locatelli e Boga e schiera Koopmeiners accanto a Douglas Luiz, con Sarr inizialmente fuori. Nico Gonzalez titolare dietro Kolo Muani. Aquilani schiera Sebastiano Esposito al centro dell'attacco, Thorstvedt chiama spazio, ma dovrebbe iniziare ancora dalla panchina

SPALLETTI: "NON ESSERE IN CHAMPIONS BRUCIA"

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
Terzino destro
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Sassuolo
Fedde Leysen
Fedde Leysen
Difensore centrale
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
Centrocampista di destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Darryl Bakola
Darryl Bakola
Centrocampista di sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Attaccante di destra
Sassuolo
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante centrale
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Attaccante di sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani

  • Esposito favorito su Bowie nel ruolo di attaccante centrale
  • A centrocampo scalpita Throstvedt per una maglia ma dovrebbe iniziare dalla panchina
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
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Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Terzino sinistro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Esterno destro
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Juventus
Nicolás González
Nicolás González
Trequartista
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
Esterno di sinistra
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
Attaccante

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione

Vicario; Kalulu, Silva Nascimento, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

  • Senza Locatelli sarà Koopmeiners ad affiancare Douglas Luiz in mezzo con Sarr che farà il suo esordio in panchina
  • Nico Gonzalez è favorito su Woltemade alle spalle di Kolo Muani

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