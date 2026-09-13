Si gioca lunedì alle 18.30 al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Kean, per Paz e Baturina possibile impiego part-time. Dentro anche Kempf e Perrone. Cuesta rilancia Lontani in coppia con Romero, preferito a Touré. Spazio a Fabbian in mezzo e all'ex Diego Carlos in difesa

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