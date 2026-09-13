Si gioca lunedì alle 18.30 al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Kean, per Paz e Baturina possibile impiego part-time. Dentro anche Kempf e Perrone. Cuesta rilancia Lontani in coppia con Romero, preferito a Touré. Spazio a Fabbian in mezzo e all'ex Diego Carlos in difesa
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Como
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas
- Prima da titolare per Kean al posto di Douvikas.
- Si potrebbe cambiare anche sulla trequarti con Diao che dovrebbe ripartire dal 1'. E Paz e Baturina non certi del posto.
- In mezzo gioca Da Cunha con Perrone
La probabile formazione del Parma
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Romero, Lontani. All. Cuesta
- Conferme e una novità tra gli emiliani. In attacco torna dall'inizio Lontani a segno contro il Monza. Accanto a lui Romero è favorito su Touré.
- A centrocampo, con Fabbian, titolare anche Sierro. Bernabè recuperato per la panchina
- Anche Diego Carlos, ex della partita, mantiene un posto in difesa con Delprato e Troilo