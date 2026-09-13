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Probabili formazioni di Como-Parma

Serie A

Si gioca lunedì alle 18.30 al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Kean, per Paz e Baturina possibile impiego part-time. Dentro anche Kempf e Perrone. Cuesta rilancia Lontani in coppia con Romero, preferito a Touré. Spazio a Fabbian in mezzo e all'ex Diego Carlos in difesa

CLASSIFICA

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ala sinistra
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Como
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

La probabile formazione del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas

  •  Prima da titolare per Kean al posto di Douvikas.
  • Si potrebbe cambiare anche sulla trequarti con Diao che dovrebbe ripartire dal 1'. E Paz e Baturina non certi del posto.
  • In mezzo gioca Da Cunha con Perrone 
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
David Romero
David Romero
attaccante
pubblicità
Parma
Simone Lontani
Simone Lontani
attaccante

La probabile formazione del Parma

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Romero, Lontani. All. Cuesta

  • Conferme e una novità tra gli emiliani. In attacco torna dall'inizio Lontani a segno contro il Monza. Accanto a lui Romero è favorito su Touré.
  • A centrocampo, con Fabbian, titolare anche Sierro. Bernabè recuperato per la panchina
  • Anche Diego Carlos, ex della partita, mantiene un posto in difesa con Delprato e Troilo

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