Dove vedere Como-Parma

La partita tra Como e Parma della 4^ giornata di Serie A si gioca lunedì 14 settembre alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Como-Parma della 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 14 settembre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Parma

Dopo la sconfitta nel settembre 2002 nel primo incrocio in Serie A contro il Parma, il Como è rimasto imbattuto nelle successive cinque sfide contro il gialloblù nella competizione, grazie a due successi e tre pareggi. Il Parma ha perso due delle ultime tre gare di campionato contro il Como (1N), dopo che nelle precedenti 14, tra Serie A e B, aveva registrato appena una sconfitta contro questa avversaria (5V, 8N).

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe contro il Parma tra Serie A e B (2N, 5N); dopo il successo dello scorso maggio per 1-0, i lariani possono vincere due partite interne di fila contro i ducali considerando le prime due divisioni del calcio italiano per la prima volta dal 1974, in Serie B. Il Como è imbattuto da otto gare di campionato (6V, 2N), tre delle quali nel torneo in corso, in cui ha ottenuto due successi e un pareggio; i lariani possono registrare tre vittorie nelle prime quattro gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 1951/52. Il Parma ha perso senza segnare tutte le ultime tre trasferte di Serie A (una delle quali lo scorso maggio contro il Como) e l'ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato sotto la gestione di un singolo allenatore risale a maggio 2021, cinque con Roberto D'Aversa alla guida. Il Como è l'unica squadra che non ha ancora esordito in casa nei cinque grandi campionati europei in corso; i lariani hanno vinto quattro delle ultime sei gare interne della scorsa Serie A (1N, 1P), dopo che avevano ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (2N, 2P).