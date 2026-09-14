L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Radio Rai, ha parlato della posizione di Luciano Spalletti, dopo il 3-2 contro il Sassuolo: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito", ha detto Carnevali, "dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza. Spalletti è un allenatore straordinario. L'obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco o nulla"

"Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sulla posizione di Luciano Spalletti dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto", ha detto Carnevali ai microfoni di Radio Anch'io Sport, "nel calcio ci sono i cicli, a volte si è all'apice e altre volte si è in difficoltà. Obiettivo? Vincere, le chiacchiere contano poco e nulla". La sconfitta contro i neroverdi, però, fa rumore: "Se guardiamo il risultato è negativo, abbiamo commesso errori che la Juve non può fare pur creando occasioni, ma fa parte del percorso di crescita di squadra e società", ha aggiunto Carnevali, "abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo: di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti costi il risultato, spero che questa sconfitta sia di insegnamento e le colpe non sono solo della difesa, ma di tutti noi". Giovedì, intanto, inizia l'Europa League conla partita contro il Nec: "Dobbiamo cercare il massimo risultato, c'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League, pur non essendo un torneo facile, può essere e diventare un'opportunità".