Milan, Ibrahimovic ritorna a Milanello dopo oltre sei mesi

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. Nella mattinata del 14 settembre ha assistito da bordocampo all'allenamento della squadra di Amorim e la sua presenza è annunciata anche per mercoledì 16 quando i rossoneri faranno il loro esordio stagionale a San Siro in Europa League contro il Benfica. Ibrahimovic, pur mantenendo buoni rapporti con Gerry Cardinale, mancava da marzo dopo una lite avuta con l'ex allenatore Massimiliano Allegri

DIFFICOLTA' FISICA E NON SOLO, I PROBLEMI DI MODRIC