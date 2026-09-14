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Kolo Muani in Sassuolo-Juventus: i numeri della crisi. VIDEO ANALISI

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Quattro giornate di campionato e zero gol. Al Club si discute sulla crisi di Kolo Muani, scelto in sede di mercato come centravanti della Juve. Viene mostrata un'azione in cui, su un cross di Alajbegovic, non attacca la porta come farebbe un centravanti. "Non sono le sue qualità", spiega Marchegiani, "non è un caso che in passato sia stato messo spesso sull'esterno". In tutte le partite finora più duelli persi che vinti. "Preoccupa che li perde sbagliando lo stop", analizza Marocchi

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