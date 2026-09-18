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Roma-Inter, le probabili formazioni

Serie A

Roma-Inter è il big match della quinta giornata di Serie A, in programma alle ore 18 di sabato allo stadio Olimpico. Attesa per la conferenza di Gasperini, nella speranza che scolga uno dei tre dubbi al momento di formazione. Nell'Inter i ballottaggi sono due, entrambi a centrocampo. 

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A - LA CONFERENZA DI GASP

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale
pubblicità
Roma
Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale
pubblicità
Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
Esterno destro centrocampo
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
Esterno sinistro centrocampo
pubblicità
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • In attesa delle parole di Gasperini, un dubbio in difesa dove nelle ultime settimane stanno crescendo le quotazioni di Balerdi: si gioca una maglia con Ndicka
  • In mezzo Lulli favorito su Molina
  • Sulla trequarti Soulé in vantaggio su Rodrigo Moura 
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale
pubblicità
Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
Esterno destro centrocampo
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Curtis Jones
Curtis Jones
Centrocampista centrale
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro centrocampo
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martínez. All. Cristian Chivu

  • Martinez fresco di convocazione da parte della Spagna
  • Due i ballottaggi: Diouf favorito su Luis Henrique sulla destra e Jones favorito su Sucic in mezzo al campo
  • Out per infortunio Stones e Calhanoglu
  • In attacco conferma per la coppia vista a Madrid Thuram-Lautaro (con l'argentino torna dal 1' in campionato dopo aver riposato nel 5-3 all'Udinese)

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