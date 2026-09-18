Roma-Inter è il big match della quinta giornata di Serie A, in programma alle ore 18 di sabato allo stadio Olimpico. Attesa per la conferenza di Gasperini, nella speranza che scolga uno dei tre dubbi al momento di formazione. Nell'Inter i ballottaggi sono due, entrambi a centrocampo.
TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A - LA CONFERENZA DI GASP
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- In attesa delle parole di Gasperini, un dubbio in difesa dove nelle ultime settimane stanno crescendo le quotazioni di Balerdi: si gioca una maglia con Ndicka
- In mezzo Lulli favorito su Molina
- Sulla trequarti Soulé in vantaggio su Rodrigo Moura
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martínez. All. Cristian Chivu
- Martinez fresco di convocazione da parte della Spagna
- Due i ballottaggi: Diouf favorito su Luis Henrique sulla destra e Jones favorito su Sucic in mezzo al campo
- Out per infortunio Stones e Calhanoglu
- In attacco conferma per la coppia vista a Madrid Thuram-Lautaro (con l'argentino torna dal 1' in campionato dopo aver riposato nel 5-3 all'Udinese)