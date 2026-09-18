In campo sabato alle 15 Udinese e Cagliari. Runjaic ritrova Zaniolo, destinato però alla panchina per far posto a Unai Gomez. Pisacane al contrario non farà a meno di Maldini che, insieme ad Adopo, giocherà in appoggio alla punta Mendy: ecco le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Runjaic
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
- L'allenatore ritrova Zaniolo, ma dovrebbe iniziare dalla panchina: dal 1' Unai Gomez con Ekkelenkamp alle spalle di Davis;
- si va verso la conferma del terzetto difensivo composto da Abankwah, Kabasele ed Ebosse;
- a centrocampo maglia da titolare ancora per Miller
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
- L'allenatore dei sardi dovrebbe confermare Maldini titolare, con Adopo al suo fianco;
- la punta di riferimento sarà nuovamente Mendy;
- pochi dubbi anche tra difesa e centrocampo, con Romano e Fazzini che saranno le mezzali