Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Serie A

In campo sabato alle 15 Udinese e Cagliari. Runjaic ritrova Zaniolo, destinato però alla panchina per far posto a Unai Gomez. Pisacane al contrario non farà a meno di Maldini che, insieme ad Adopo, giocherà in appoggio alla punta Mendy: ecco le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
Difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
Centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
pubblicità
Udinese
Unai Gómez
Unai Gómez
Trequartista
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

Le scelte di Runjaic

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

  • L'allenatore ritrova Zaniolo, ma dovrebbe iniziare dalla panchina: dal 1' Unai Gomez con Ekkelenkamp alle spalle di Davis;
  • si va verso la conferma del terzetto difensivo composto da Abankwah, Kabasele ed Ebosse;
  • a centrocampo maglia da titolare ancora per Miller
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Zé Pedro
Zé Pedro
Terzino destro
pubblicità
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
Mezzala destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
Centrocampista centrale
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Mezzala sinistra
pubblicità
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Trequartista
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Trequartista
pubblicità
Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
Attaccante

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

  • L'allenatore dei sardi dovrebbe confermare Maldini titolare, con Adopo al suo fianco;
  • la punta di riferimento sarà nuovamente Mendy;
  • pochi dubbi anche tra difesa e centrocampo, con Romano e Fazzini che saranno le mezzali

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "Inter squadra più forte in A da anni"

roma

L'allenatore in conferenza alla vigilia di Roma-Inter: "La squadra è al completo, siamo tutti...

Gattuso: "A Venezia con l'elmetto, no presunzione"

Serie A

L'allenatore biancoceleste sulla trasferta di sabato: "Non dobbiamo pensare che siamo diventati...

Aldair, Cuore Giallorosso: il documentario su Sky

sky original

Il documentario racconta il legame eterno tra una leggenda della Roma e la sua città. Un viaggio...

Sabato 26 ad Ancona, nel segno di Baresi e Protti

SOLIDARIETA'

Sabato 26 settembre allo stadio Del Conero di Ancona tante leggende della serie A tornano in...

Svilar: "Inter squadra più forte del campionato"

roma

Il portiere della Roma al 'Corriere della Sera' alla vigilia del big match di campionato: "Inter...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE