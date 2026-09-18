Situazioni opposte in classifiche per Venezia e Lazio: la squadra di Stroppa è reduce dalla sconfitta con la Fiorentina ed è ancora a quota zero in classifica. La Lazio ha 10 punti e arriva dal pari interno con il Milan. Assenza pesante per il Venezia, capitan Busio. Nella Lazio ballottaggio Noslin/Pinamonti. Diretta dal 'Penzo' sabato 19 alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.