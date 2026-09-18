Situazioni opposte in classifiche per Venezia e Lazio: la squadra di Stroppa è reduce dalla sconfitta con la Fiorentina ed è ancora a quota zero in classifica. La Lazio ha 10 punti e arriva dal pari interno con il Milan. Assenza pesante per il Venezia, capitan Busio. Nella Lazio ballottaggio Noslin/Pinamonti. Diretta dal 'Penzo' sabato 19 alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Venezia
3-5-2: Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Basic, Thierry Correia; Yeboah, A. Adams. All. Stroppa
- Assenza pesante a centrocampo per Stroppa: capitan Busio resterà fermo almeno 6 settimane. Per sostituirlo pronto Helgason
- Davanti verso la conferma per la coppia Yeboah-Adams
La probabile formazione della Lazio
4-3-3: Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
- Gattuso pensa alla conferma della formazione che la scorsa settimana ha messo in difficoltà il Milan all'Olimpico: in difesa Sutalo ancora dal 1° minuto
- In regia ci sarà nuovamente Belahyane con Frattesi e Taylor ai lati
- In attacco conferma per Cancellieri a destra, anche perché Isaksen è reduce da problemi fisici. Unico ballottaggio Noslin/Pinamonti