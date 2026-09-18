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Venezia-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Situazioni opposte in classifiche per Venezia e Lazio: la squadra di Stroppa è reduce dalla sconfitta con la Fiorentina ed è ancora a quota zero in classifica. La Lazio ha 10 punti e arriva dal pari interno con il Milan. Assenza pesante per il Venezia, capitan Busio. Nella Lazio ballottaggio Noslin/Pinamonti. Diretta dal 'Penzo' sabato 19 alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

 

Probabili Formazioni

Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
Portiere
Venezia
Joël Schingtienne
Joël Schingtienne
Difensore centrale di destra
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Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
DIFENSORE CENTRALE
Venezia
Ridgeciano Haps
Ridgeciano Haps
DIFENSORE CENTRALE DI SINITRA
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
esterno sinistro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezzala destra
Venezia
Thórir Helgason
Thórir Helgason
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
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Venezia
Thierry Correia
Thierry Correia
esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
ATTACCANTE
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
ATTACCANTE

La probabile formazione del Venezia

3-5-2: Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Basic, Thierry Correia; Yeboah, A. Adams. All. Stroppa

  • Assenza pesante a centrocampo per Stroppa: capitan Busio resterà fermo almeno 6 settimane. Per sostituirlo pronto Helgason
  • Davanti verso la conferma per la coppia Yeboah-Adams
Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
PORTIERE
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
TERZINO DESTRO
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Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
DIFENSORE CENTRALE
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
DIFENSORE CENTRALE
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
TERZINO SINISTRO
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
MEDIANO DESTRO
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
MEDIANO SINISTRO
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Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
ALA DESTRA
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
CENTRAVANTI
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ALA SINISTRA

La probabile formazione della Lazio

4-3-3: Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

  • Gattuso pensa alla conferma della formazione che la scorsa settimana ha messo in difficoltà il Milan all'Olimpico: in difesa Sutalo ancora dal 1° minuto
  • In regia ci sarà nuovamente Belahyane con Frattesi e Taylor ai lati
  • In attacco conferma per Cancellieri a destra, anche perché Isaksen è reduce da problemi fisici. Unico ballottaggio Noslin/Pinamonti

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