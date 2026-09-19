La partita tra Udinese e Cagliari della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 19 settembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Udinese-Cagliari della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 19 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Cagliari

L'Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), l'unico successo dei sardi nel periodo risale al 21 aprile 2021 (1-0 con gol di João Pedro in Friuli). Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha registrato meno sconfitte casalinghe in percentuale in Serie A (min.15 match): 10% (3/30 - 18V, 9N).

L'Udinese ha perso le ultime due partite di campionato e, a partire dalla scorsa stagione, solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila: lo scorso febbraio contro Lecce, Sassuolo e Bologna. Dopo la sconfitta nel match interno più recente contro la Lazio, l'Udinese potrebbe perdere due gare casalinghe di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra lo scorso novembre-dicembre (vs Bologna e Genoa in quel caso). Il Cagliari ha vinto almeno tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1969/70 (anno dello Scudetto) e il 1970/71 (tre anche in quei casi); solo nel 1969/70 riuscì ad ottenere quattro successi nelle prime cinque gare del massimo campionato. Il Cagliari potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali per la prima volta nella sua storia della Serie A.