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Bologna-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La partita tra Bologna e Torino della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 19 settembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

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Dove vedere Bologna-Torino in tv

La partita Bologna-Torino della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 19 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

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I numeri di Bologna e Torino

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato (4V, 2N), con l'ultimo successo dei granata che risale al 6 marzo 2023 (1-0 all'Olimpico Grande Torino). Il Bologna è imbattuto da 10 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 6N): tra le squadre attualmente nel massimo campionato, gli emiliani vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta solo contro il Cagliari (13) . Il Bologna ha guadagnato un solo punto dopo quattro partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2018/19, il 2011/12 e il 1972/73. Più nel dettaglio, soltanto nel 2011/12 è rimasta con un solo punto dopo anche la quinta gara. A partire dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più match casalinghi del Bologna in Serie A: 10 su 16 (a quota 10 anche Pisa ed Hellas Verona); nello stesso periodo, gli emiliani sono la formazione che ha subito più gol in gare interne (25). Il Bologna ha segnato solo due gol in questo inizio di campionato (entrambi contro il Sassuolo); era dal 2018/19 che i rossoblù non facevano così male dal punto di vista realizzativo dopo quattro gare stagionali di Serie A (zero reti all'attivo in quel caso con Filippo Inzaghi allenatore). Il Torino ha perso tre delle prime quattro partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2002/03 (4/4) e il 2020/21 (3/4); quelle sono state le uniche due stagioni in cui i granata hanno registrato anche quattro sconfitte dopo i primi cinque match nel massimo campionato.

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