Infortunio Malen, l'attaccante della Roma salta la Nations League con l'Olanda

Malen rinuncia alla lunga parentesi con l'Olanda in Nations League. L'attaccante, capocannoniere della serie A con 6 reti, ha dato forfait per un fastidio al ginocchio dopo una contusione rimediata nel finale di Roma-Inter di sabato scorso. Al suo posto, il Ct olandese Xavi ha convocato Til. Restano a Trigoria anche Cristante e Wesley
Donyell Malen resta a Roma e salta la (lunga) parentesi con la Nazionale olandese. L'attaccante giallorosso, capocannoniere della Serie A con 6 gol, è costretto al forfait per un piccolo infortunio e non potrà prendere parte alle sfide in programma per la Nations League. Malen ha accusato un fastidio al ginocchio (dovuto a una contusione presa nel finale della gara con l'Inter). Il commissario tecnico Xavi è costretto quindi a rinunciare al suo attaccante per le sfide con Germania, Serbia e Grecia. Al posto di Malen, Xavi ha convocato Guus Til.
Roma, gli altri infortunati saltano le nazionali
Altri due giocatori della Roma hanno dovuto dare forfait per questi impegni con le rispettive Nazionali: si tratta di Bryan Cristante e Wesley. Il centrocampista ha dovuto rinunciare alle 4 sfide di Nations League contro Belgio, Francia e Turchia, sostituito da Samuele Ricci. Per il brasiliano, un risentimento muscolare alla coscia destra lo ha convinto a non rischiare per le amichevoli del suo Brasile contro Australia e India.