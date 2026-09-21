Infortunio Malen, l'attaccante della Roma salta la Nations League con l'Olanda

Malen rinuncia alla lunga parentesi con l'Olanda in Nations League. L'attaccante, capocannoniere della serie A con 6 reti, ha dato forfait per un fastidio al ginocchio dopo una contusione rimediata nel finale di Roma-Inter di sabato scorso. Al suo posto, il Ct olandese Xavi ha convocato Til. Restano a Trigoria anche Cristante e Wesley

Donyell Malen resta a Roma e salta la (lunga) parentesi con la Nazionale olandese. L'attaccante giallorosso, capocannoniere della Serie A con 6 gol, è costretto al forfait per un piccolo infortunio e non potrà prendere parte alle sfide in programma per la Nations League. Malen ha accusato un fastidio al ginocchio (dovuto a una contusione presa nel finale della gara con l'Inter). Il commissario tecnico Xavi è costretto quindi a rinunciare al suo attaccante per le sfide con Germania, Serbia e Grecia. Al posto di Malen, Xavi ha convocato Guus Til.