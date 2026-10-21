Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, arbitri della 8^ giornata: Colombo per Napoli-Roma, Lecce-Juventus a Maresca

Serie A

Ufficiali le designazioni dell'8^giornata di Serie A: sarà Colombo l'arbitro del big match Napoli-Roma. Mariani assegnato per Inter-Fiorentina mentre ci sarà Maresca per Lecce-Juve, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica 25 ottobre alle 18. Il weekend si apre con Torino-Monza (su Sky) affidata a Zanotti mentre Arena sarà l'arbitro di Lazio-Parma (diretta su Sky Sport Calcio)

INDISPONIBILI 8^ GIORNATA

TORINO – MONZA    Venerdì 23/10 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

  • ZANOTTI
  • LO CICERO – LAGHEZZA
  • IV:      MASSA
  • VAR:     MASSIMI
  • AVAR:      CAMPLONE

 

CAGLIARI – BOLOGNA    Sabato 24/10 h. 15.00

  • BONACINA
  • CECCONI – VECCHI
  • IV:      LA PENNA
  • VAR:     VOLPI
  • AVAR:      DI PAOLO

 

COMO – SASSUOLO    Sabato 24/10 h. 15.00

  • DI MARCO
  • MORO – CORTESE
  • IV:       COLLU
  • VAR:      PICCININI
  • AVAR:       FABBRI

 

NAPOLI – ROMA    Sabato 24/10 h. 18.00

  • COLOMBO
  • BINDONI – ROSSI M.
  • IV:     SACCHI J.L.
  • VAR:      AURELIANO
  • AVAR:     MERAVIGLIA

 

LAZIO – PARMA     Sabato 24/10 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

  • ARENA
  • CECCON – CEOLIN
  • IV:      DOVERI
  • VAR:     SANTORO
  • AVAR:    MAZZOLENI

 

INTER – FIORENTINA    Domenica 25/10  h. 12.30

  • MARIANI
  • ALASSIO – ROSSI C.
  • IV:     ZUFFERLI
  • VAR:     FABBRI
  • AVAR:      SANTORO

 

ATALANTA – FROSINONE    Domenica 25/10   h. 15.00

  • MARINELLI
  • BACCINI – ROSSI L.
  • IV:     PAIRETTO
  • VAR:     DIONISI
  • AVAR:     GARIGLIO

 

GENOA – VENEZIA    Domenica 25/10   h. 15.00

  • SOZZA
  • PASSERI – TRINCHIERI
  • IV:     MARCHETTI
  • VAR:     DI PAOLO
  • AVAR:       PRONTERA

 

LECCE – JUVENTUS    Domenica 25/10   h. 18.00 su Sky Sport Uno

  • MARESCA
  • MONDIN - BARONE
  • IV:       FELICIANI
  • VAR:      PATERNA
  • AVAR:      BARONI

 

UDINESE – MILAN    Domenica 25/10   h. 20.45

  • MARCENARO
  • COLAROSSI – COSTANZO
  • IV:     AYROLDI
  • VAR:    PEZZUTO
  • AVAR:      AURELIANO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

"Ci vediamo sabato!": siparietto Allegri-Gasp

il siparietto

Napoli e Roma hanno superato i rispettivi impegni in Champions, battendo Bodo/Glimt e Slovan...

Si ferma Alaba: risentimento al polpaccio destro

udinese

Un altro infortunio in casa Udinese: a fermarsi in questo caso è David Alaba. Il difensore...

Gotti: "Juve non verticalizza. Spalletti risolva"

video analisi

Luca Gotti commenta il periodo difficile della Juventus, dopo il pesante ko contro la Lazio: "La...

Gotti: "Napoli da ultimi posti per intensità"

video analisi

Luca Gotti ha commentato il difficile momento del Napoli, con un focus sui parametri di...

Simeone trascina il Torino: Parma battuto 3-0

Serie A

La settima giornata di Serie A si è chiusa con la netta vittoria granata al Tardini. Partita...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE