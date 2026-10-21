Ufficiali le designazioni dell'8^giornata di Serie A: sarà Colombo l'arbitro del big match Napoli-Roma. Mariani assegnato per Inter-Fiorentina mentre ci sarà Maresca per Lecce-Juve, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica 25 ottobre alle 18. Il weekend si apre con Torino-Monza (su Sky) affidata a Zanotti mentre Arena sarà l'arbitro di Lazio-Parma (diretta su Sky Sport Calcio)
TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45 su Sky Sport Calcio
- ZANOTTI
- LO CICERO – LAGHEZZA
- IV: MASSA
- VAR: MASSIMI
- AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00
- BONACINA
- CECCONI – VECCHI
- IV: LA PENNA
- VAR: VOLPI
- AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00
- DI MARCO
- MORO – CORTESE
- IV: COLLU
- VAR: PICCININI
- AVAR: FABBRI
NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00
- COLOMBO
- BINDONI – ROSSI M.
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: AURELIANO
- AVAR: MERAVIGLIA
LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45 su Sky Sport Calcio
- ARENA
- CECCON – CEOLIN
- IV: DOVERI
- VAR: SANTORO
- AVAR: MAZZOLENI
INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30
- MARIANI
- ALASSIO – ROSSI C.
- IV: ZUFFERLI
- VAR: FABBRI
- AVAR: SANTORO
ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00
- MARINELLI
- BACCINI – ROSSI L.
- IV: PAIRETTO
- VAR: DIONISI
- AVAR: GARIGLIO
GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00
- SOZZA
- PASSERI – TRINCHIERI
- IV: MARCHETTI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00 su Sky Sport Uno
- MARESCA
- MONDIN - BARONE
- IV: FELICIANI
- VAR: PATERNA
- AVAR: BARONI
UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45
- MARCENARO
- COLAROSSI – COSTANZO
- IV: AYROLDI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: AURELIANO