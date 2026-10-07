Le prime cinque giornate di campionato le hanno elette come le sorprese di questo inizio di stagione. Capiremo anche come la pausa per le nazionali influirà sui loro cammini, se avrà “interrotto” qualcosa di magico o se al contrario le convocazioni (che in tanti casi hanno premiato proprio le prestazioni di alcuni protagonisti di inizio campionato) hanno dato ulteriore energia. Potrebbe essere il caso di Frattesi, che dopo un super avvio con la Lazio ha ritrovato anche la maglia della Nazionale, segnando anche in Azzurro. Per Gattuso è andato in gol anche Isaksen, mentre un infortunio alla spalla rimediato contro l’Estonia lo priverà di Gudmundsson. Il Cagliari ha visto premiate le prestazioni di Romano e Maldini, entrambi convocati da Mancini e su cui il Ct ha dimostrato di puntare. Ben 13 i convocati del Frosinone, di cui cinque nell’Under 21 che rientra con la qualificazione all’Europeo in tasca. Tanto entusiasmo, con Fini anche in gol nel 6-2 decisivo alla Polonia, ma anche il ko di Raimondo. Quattro gol nelle prime cinque giornate, ha lasciato subito il ritiro dell’Under 21 per una tendinopatia al tallone d’Achille: starà fuori un mese, e il Frosinone ripartirà dalla sfida con il Napoli senza di lui.