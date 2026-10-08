Ancora imbattuti in campionato, i rossoneri tornano in campo domenica sul campo del Sassuolo (diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Amorim insiste con la difesa a quattro: Gila ancora terzino, si rivedrà Bartesaghi. Tornano tutti i nazionali, ma restano due ballottaggi dalla difesa alla fascia sinistra. Di seguito la situazione e il probabile undici del Milan
- Dopo la bella prestazione col Lecce, Amorim molto probabilmente non tornerà indietro. Difesa a quattro con Gila adattato terzino destro, la novità è sulla fascia opposta dopo l'infortunio di Estupinan in Nazionale (condizioni da valutare dopo la distorsione al ginocchio).
- A sinistra riecco Bartesaghi, schierato titolare solo una volta in campionato (contro il Venezia) ma pronto a rivedere il campo come spiegato al 'Premio Gentleman' ("Mi sono preparato per questo momento")
- Gabbia-De Winter: in campo solo 17 minuti finora, il difensore italiano non sente più fastidio alla caviglia e potrebbe giocare titolare per la prima volta con Amorim. A contendergli il posto il belga: 100% di minuti disputati finora ma quattro panchine di fila in Nazionale.
- Moreira-Cissé: l'altro dubbio è sulla sinistra, dove si ipotizza la presenza del belga dall'inizio. Attenzione però al talento dell'Under 21 per un Milan ancora più offensivo
- Bartesaghi (Italia U21) - 90 minuti
- Camarda (Italia U21) - 108 minuti
- Cisse (Italia U21) - 107 minuti, 1 gol
- Maignan (Francia) - 270 minuti, 1 gol subito
- Rabiot (Francia) - 182 minuti
- De Winter (Belgio) - 0 minuti
- Moreira (Belgio) - 208 minuti
- Pavlovic (Serbia) - 275 minuti
- Musah (Usa) - 132 minuti
- Estupinan (Ecuador) - 180 minuti
- Modric (Croazia) - 207 minuti, 1 gol
- Jashari (Svizzera) - 295 minuti
- Chukwueze (Nigeria) - 61 minuti
- Ramos (Portogallo) - 275 minuti, 3 gol
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: GILA
- Difensore centrale: DE WINTER/GABBIA
- Difensore centrale: PAVLOVIC
- Terzino sinistro: BARTESAGHI
- Esterno destro: CHUKWUEZE
- Centrocampista centrale: MODRIC
- Centrocampista centrale: RABIOT
- Esterno sinistro: MOREIRA/CISSE
- Seconda punta: PULISIC
- Attaccante: RAMOS
- Diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW