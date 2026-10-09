Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Figc, c'è la data delle elezioni: assemblea convocata il 14 dicembre

ufficiale

E' ufficiale, il 14 dicembre il calcio torna al voto per eleggere il presidente federale. Il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, ha infatti convocato l'assemblea federale elettiva per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino

Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "McTominay convocato. Gli infortunati..."

napoli

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il prossimo match del Napoli, che ospita...

Milan, allenamento in gruppo per Estupiñan

da milanello

Nel VIDEO, Peppe di Stefano fa il punto sull'allenamento del Milan, che si prepara alla gara di...

Inter-Parma, Chivu in conferenza LIVE

live Serie A

L'Inter prepara la sfida contro il nuovo Parma di Gilardino, in programma sabato 10 ottobre alle...

Dentro al Viola Park: il laboratorio del futuro

video

Tre anni fa, l'11 ottobre 2023, veniva inaugurato il Rocco Commisso Viola Park. Oggi il centro...

De Rossi: "Infortuni? Tutti sulla stessa barca..."

TORNA LA SERIE A

Dopo la sosta per le Nazionali, Daniele De Rossi punta al riscatto con il suo Genoa contro la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE