Figc, c'è la data delle elezioni: assemblea convocata il 14 dicembreufficiale
E' ufficiale, il 14 dicembre il calcio torna al voto per eleggere il presidente federale. Il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, ha infatti convocato l'assemblea federale elettiva per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino
Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.
All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale.