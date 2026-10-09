Chivu riparte dalla sua ex squadra, il Parma, contro quel Gilardino che un anno fa alla guida del Pisa uscì sconfitto da San Siro 6-2, con una delle tante rimonte che anche quest’anno stanno caratterizzando l’Inter. I 12 nerazzurri partiti per le nazionali tornano con un bottino complessivo di 7 gol: due a testa per Lautaro e Pio Esposito, ma spiccano anche quelli di Bastoni contro Turchia e Francia. Zielinski ha segnato con la sua Polonia (nel 6-0 contro la Romania), ma non può certo tornare soddisfatto. A parte la vittoria con l’ultima del girone, due sconfitte e un pari che collocano la Polonia solo al terzo posto, con la vetta praticamente irraggiungibile. Impegnatissimo Akanji, sempre titolare con la Svizzera: 360 minuti più recuperi in campo, un record. Torna con quattro partite nelle gambe, ma anche quattro vittorie nel morale (e un solo gol incassato dalla difesa che guidava). Sucic con la Croazia (239’) più impegnato di Barella, al quale Mancini ha dato un po’ di respiro (188’ complessivi). Andy Diouf ha giocato due partite da titolare con la Francia, le due sfide con il Belgio. Curiosamente, Zidane lo "vede" terzino sinistro, ed è lì che l’ha schierato in entrambi i casi. Tornato a Milano, dovrà riabituarsi alla fascia destra, più avanti, dove invece l’ha “reinventato” Chivu. Dimarco, che ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo aver svolto degli accertamenti appena arrivato a Coverciano, ha avuto modo di recuperare dalla distorsione al ginocchio.