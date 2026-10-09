L'Inter prepara la sfida contro il nuovo Parma di Gilardino, in programma sabato 10 ottobre alle ore 18. L'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene in conferenza stampa a partire dalle ore 14.30. Segui le sue parole nel nostro liveblog
Come sta Spence?
"Da una settimana si allena con noi, non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione più la lunga vacanza post Mondiale. Significa che è assente dai campi da molto, sarà convocato. Ci fa piacere che sia tornato e poter vedere il suo sorriso e le sue qualità"
Il momento di Provedel è arrivato?
"Non lo so, lo vedremo domani alle 19"
La pausa è stata più lunga del solito, aumentata da 2 a 3 settimane. Cosa è cambiato?
"Non è cambiato molto per come la vedo io di solito. Ci siamo allenati in pochi, i giocatori convocati dalle nazionali sono stati chiusi in ritiro per una settimana in più oltre alle 4 partite disputate. Soltanto oggi ci siamo allenati tutti insieme per la prima volta"
Sta per iniziare la conferenza stampa di Cristian Chivu
Tutto pronto ad Appiano Gentile. Tra poco la conferenza stampa di Chivu.
Le possibili scelte di Chivu contro il Parma
Chivu ritrova tutti i nazionali ma perde Curtis Jones. Si va verso il ritorno dall'inizio di Calhanoglu. Possibile chance per Mkhitaryan in mezzo e Provedel in porta. Qui sotto il probabile undici dell'Inter.
Inter, Chivu perde Jones: l'esito degli esami del centrocampista ingleseVai al contenuto
Il minutaggio dei giocatori in nazionale
- Barella (Italia) - 188 minuti
- Bastoni (Italia) - 270 minuti, 2 gol
- Esposito (Italia) - 238 minuti, 2 gol, 1 assist
- Lautaro Martinez (Argentina) - 211 minuti, 2 gol, 2 assist
- Bonny (Costa d'Avorio) - 117 minuti
- Sucic (Croazia) - 239 minuti
- Diouf (Francia) - 180 minuti
- Bisseck (Germania) - 90 minuti
- Zielinski (Polonia) - 327 minuti, 1 gol
- Josep Martinez (Spagna) - 0 minuti
- Akanji (Svizzera) - 360 minuti
- Stankovic (Serbia) - 149 minuti
Si ferma Curtis Jones
Non arrivano buone notizie per Chivu. Curtis Jones si è fermato per infortunio: risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Tempi di recupero tra i 20 e i 30 giorni, l'obiettivo è tornare in campo contro il Como prima della sosta di novembre.
Inter, come sono andati i nazionali
Chivu riparte dalla sua ex squadra, il Parma, contro quel Gilardino che un anno fa alla guida del Pisa uscì sconfitto da San Siro 6-2, con una delle tante rimonte che anche quest’anno stanno caratterizzando l’Inter. I 12 nerazzurri partiti per le nazionali tornano con un bottino complessivo di 7 gol: due a testa per Lautaro e Pio Esposito, ma spiccano anche quelli di Bastoni contro Turchia e Francia. Zielinski ha segnato con la sua Polonia (nel 6-0 contro la Romania), ma non può certo tornare soddisfatto. A parte la vittoria con l’ultima del girone, due sconfitte e un pari che collocano la Polonia solo al terzo posto, con la vetta praticamente irraggiungibile. Impegnatissimo Akanji, sempre titolare con la Svizzera: 360 minuti più recuperi in campo, un record. Torna con quattro partite nelle gambe, ma anche quattro vittorie nel morale (e un solo gol incassato dalla difesa che guidava). Sucic con la Croazia (239’) più impegnato di Barella, al quale Mancini ha dato un po’ di respiro (188’ complessivi). Andy Diouf ha giocato due partite da titolare con la Francia, le due sfide con il Belgio. Curiosamente, Zidane lo "vede" terzino sinistro, ed è lì che l’ha schierato in entrambi i casi. Tornato a Milano, dovrà riabituarsi alla fascia destra, più avanti, dove invece l’ha “reinventato” Chivu. Dimarco, che ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo aver svolto degli accertamenti appena arrivato a Coverciano, ha avuto modo di recuperare dalla distorsione al ginocchio.
Torna la Serie A: come stanno le big dopo la sosta per le nazionali
Quasi tre settimane senza Serie A. La lunga sosta per le nazionali è stato qualcosa di inusuale e ci ha regalato le emozioni e i gol della Nations League, il ritorno di Mancini sulla panchina dell’Italia, l’addio di Messi all’Argentina; ma adesso è ora di tornare a concentrarsi sul campionato. Sì, ma dove eravamo rimasti? E da dove ripartiamo? Tra i “nazionali” chi torna con più entusiasmo (e chi acciaccato)? Per chi rischia di perdere il filo, facciamo un rapido punto della situazione analizzando anche il momento delle "big" (considerando le squadre impegnate anche nelle coppe) e delle “sorprese” di questo avvio di stagione.
Torna la Serie A, come stanno le big: infortuni, calendario e giocatori rilanciati dalle nazionaliVai al contenuto
Marotta: "Il Triplete? Abbiamo il diritto di sognare"
"Il Triplete è un sogno, ma abbiamo il diritto di sognare". Con una battuta il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto, dal palco del "Premio Gentleman 2026" a chi gli chiedeva se l'Inter puntasse al massimo obiettivo. "Abbiamo il dovere di fare bene, ma anche il diritto di sognare", ha chiosato Marotta.
Torna la Serie A con la 6^ giornata di campionato. L'Inter affronta il Parma sabato a San Siro alle ore 18. A presentare la sfida è l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu in conferenza stampa alle ore 14.30.