Chivu ritrova tutti i nazionali verso la sfida contro il Parma (sabato alle 18 a San Siro). Si va verso il ritorno dall'inizio di Calhanoglu, lui come Dimarco rimasto ad Appiano durante la sosta. Possibili chance per Mkhitaryan in mezzo e Provedel in porta, ma non mancano i ballottaggi. Ecco il probabile undici dell'Inter
- A disposizione di Chivu tutti i nazionali rientrati tra mercoledì e giovedì: Barella, Bastoni, Esposito, Diouf, Zielinski, Josep Martinez, Akanji, Sucic e Lautaro.
- Chi era rimasto invece ad Appiano Gentile si candida per giocare dall'inizio contro il Parma: è il caso di Calhanoglu e Dimarco, ma potrebbero trovare spazio da titolari anche Provedel in porta e Mkhitaryan in mezzo. Possibili scelte che vedono in lizza anche Pavard, Carlos Augusto e Jones
- Luis Henrique-Diouf: il brasiliano è rimasto ad allenarsi ad Appiano, il francese ha invece giocato due gare in Nazionale.
- Calhanoglu-Zielinski: stesso discorso per il posto in regia, solo Akanji (360) ha accumulato più minuti in Nazionale del polacco (327).
- Bonny-Lautaro: fatiche con l'Argentina per il capitano, che potrebbe lasciare spazio al compagno di reparto
- Barella (Italia) - 188 minuti
- Bastoni (Italia) - 270 minuti, 2 gol
- Esposito (Italia) - 238 minuti, 2 gol, 1 assist
- Lautaro Martinez (Argentina) - 211 minuti, 2 gol, 2 assist
- Bonny (Costa d'Avorio) - 117 minuti
- Sucic (Croazia) - 239 minuti
- Diouf (Francia) - 180 minuti
- Bisseck (Germania) - 90 minuti
- Zielinski (Polonia) - 327 minuti, 1 gol
- Josep Martinez (Spagna) - 0 minuti
- Akanji (Svizzera) - 360 minuti
- Stankovic (Serbia) - 149 minuti
- Portiere: PROVEDEL
- Difensore di destra: PAVARD
- Difensore centrale: BISSECK
- Difensore di sinistra: CARLOS AUGUSTO
- Esterno destro: LUIS HENRIQUE/DIOUF
- Mezzala destra: JONES
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU/ZIELINSKI
- Mezzala destra: MKHITARYAN
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: THURAM
- Attaccante: BONNY/LAUTARO