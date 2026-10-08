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Inter, la probabile formazione contro il Parma: le ultime news

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Chivu ritrova tutti i nazionali verso la sfida contro il Parma (sabato alle 18 a San Siro). Si va verso il ritorno dall'inizio di Calhanoglu, lui come Dimarco rimasto ad Appiano durante la sosta. Possibili chance per Mkhitaryan in mezzo e Provedel in porta, ma non mancano i ballottaggi. Ecco il probabile undici dell'Inter

SERIE A, INFORTUNATI E INDISPONIBILI PER LA 6^ GIORNATA

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