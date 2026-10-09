Introduzione
Dopo la scorpacciata di partite internazionali si torna "a casa". La Serie A riprende e propone sfide decisamente interessanti. Sosta spesso significa andare a spulciare la lista degli acciaccati e degli indisponibili ma in questo caso non c'è solo quell'aspetto. Le gare delle varie nazionali hanno riportato in auge un bel po' di "italiani": tra chi è finito sul tabellino dei marcatori e chi ha strappato ottimi voti in pagella, c'è voglia di continuità. Non è quindi escluso che qualche comparsa (fin qui) diventi attore protagonista nella sesta giornata. In più c'è da scoprire un nuovo assetto tattico e di uomini dopo l'ultimo cambio di panchina, arrivato proprio durante la sosta
Insomma, come al solito, c'è tanto lavoro per la squadra degli inviati di Sky Sport. Oggi più che mai pendiamo dalle loro labbra. Di notizie ce ne sono eccome: qualche allenatore potrebbe addirittura rivoluzionare il proprio XI titolare. Tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di certezze. Tra ballottaggi e recuperi dell'ultimo minuto c'è tanto da dire. Ecco quindi la situazione squadra per squadra per quel che concerne le probabili formazioni della 6^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
GENOA-FIORENTINA, sabato ore 15
Genoa
- Infortunio meno grave del previsto per Lorenzo Colombo che però salta la sfida contro la Fiorentina. Si apre quindi un buco davanti: Vitinha in pole ma possibile anche l'inserimento di Messias come spalla di Osmajic
- In difesa rientra Vasquez dopo il turno di squalifica. Nessun dubbio sulla coppia che completerà il pacchetto arretrato: giocano Marcandalli e Ostigard
- Fuori causa anche Meirchtry e Sow. In mediana non restano tantissime alternative: maglia da titolare in vista per Amorim che avrà Frendrup e Baldanzi ai propri lati
Fiorentina
- I dubbi di Vanoli riguardano soprattutto l'attacco visto che in difesa Viery rimane favorito nel ballottaggio con Valdepenas
- Davanti alla difesa Fagioli è un intoccabile. Difficile che uno tra Atta e Ndour possa lasciare il posto a qualche compagno di reparto
- Beto insidia Pellegrino: la staffetta pare comunque pronta. Njie si gioca il posto con un Gnonto "pretenzioso": le quotazioni del secondo sono in rapida risalita
Probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Osmajic, Vitinha
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino, Havel, Sow, Colombo, Meichtry
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Fagioli; Mastantuono, Atta, Ndour, Njie; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi
INTER-PARMA, sabato ore 18
Inter
- Possibile "rivoluzione" per Chivu in vista del Parma. Lautaro Martinez è reduce dal viaggio intercontinentale e potrebbe inizialmente riposare
- Calhanoglu torna in cabina di regia anche se Zielinski resta un'alternativa. Jones aveva pronta una maglia ma si è infortunato. Gioca quindi Barella
- In porta dovrebbe toccare a Provedel. Linea difensiva senza (al momento) Bastoni. Carlos Augusto giocherà al posto dell'azzurro. Sul centrodestra riecco Pavard
Parma
- Ovviamente c'è tanta attesa per capire come e quanto Alberto Gilardino modificherà il suo nuovo Parma. Tra i vari recuperi c'è quello di Bernabé che dovrebbe essere il perno del centrocampo
- Sta meglio anche Drobnic che si candida per un posto nell'XI di partenza. L'alternativa pareva essere Ndiaye che però si è infortunato in allenamento. Delprato balla tra difesa e centrocampo
- Almqvist si è fatto male ed è fuori causa. Davanti lottano in tanti: da Elphege a Lontani. A destra occhio a Britschgi qualora Delprato dovesse arretrare
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Bisseck, C.Augusto; L.Henrique, Jones, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stones Jones
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Valenti, Almqvist, Ndiaye
NAPOLI-FROSINONE, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Napoli
- Scott McTominay ha ricevuto il via libera per l'idoneità sportiva ed è tornato in gruppo. Lo scozzese, salvo soprese, partirà dalla panchina
- Attenzione alla possibile sorpresa: Allegri, nell'ultima settimana, ha lavorato un bel po' sulla difesa a tre e quindi non è escluso che possa optare (anche) per questo sistema
- Olivera è fuori causa. Di Lorenzo e Spinazzola in fascia. Dietro a Hojlund ci saranno De Bruyne e un Neres in forte ascesa. Dietro torna titolare Beukema. In porta Meret
Frosinone
- Raimondo e Biligea si aggiungono alla lista degli indisponibili in vista della ripresa di campionato. L'attaccante tornerà contro il Sassuolo. A Napoli però maglia pronta per Bobcek
- Il trio alle spalle dell'attaccante slovacco vive sul ballottaggio tra Fini e Ghedjemis con il secondo che spera di mantenere la maglia da titolare. Fini garantisce più equilibrio, Ghedjemis più fantasia e opzioni offensive
- Calò e Masini restano inamovibili davanti a una difesa che vedrà Calvani titolare. Per l'altra maglia da centrale c'è da decidere tra Monterisi e Cittadini.
Probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Di Lorenzo; Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne; Neres; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, A.Santos, Anguissa, Olivera, Favasuli, Vergara
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Bracaglia, Calvani, Cittadini, Oyono; Calo, Masini, Schmid; Bobcek, Ghedjemis, Kvernadze
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch, Raimondo, Birligea
COMO-ROMA, domenica ore 12:30
Como
- Molto ruota attorno alle condizioni di due giocatori: il primo è Moise Kean che dovrebbe recuperare per tempo ma che vedrà Douvikas partire dal primo minuto
- Fari puntati anche su Nico Paz che è rientrato alla base solamente nella giornata di giovedì. L'argentino dovrebbe partire dall'inizio anche se resta il condizionale...
- Fasce di difesa presidiate da Couto e Valle, in mediana c'è Milla in pole per affiancare Da Cunha mentre in panchina potremmo rivedere Addai
Roma
- Dovevamo recuperare e lo hanno fatto pienamente. Gasperini non avrà dubbi né su Malen né su Wesley che faranno parte dell'XI di partenza in quel di Como
- In difesa Ndicka riprenderà posto al centro del pacchetto. Molina è candidato principale per un posto sulla corsia destra
- In mezzo mancherà Cristante e quindi Gasperini promuove il proprio "allenatore in campo" De Roon. Con Dybala dovremmo vedere Rodrigo Mora, già utilizzato al fianco dell'argentino nell'amichevole di giovedì
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cristante
LAZIO-MONZA, domenica ore 15
Lazio
- Cataldi e Gudmundsson indisponibili ma c'è un Rovella recuperabile in casa Lazio. Cancellieri, dopo i punti di sutura per l'incidente in vacanza, appare pronto
- In difesa Sutalo resta per ora avanti nel ballottaggio con Doekhi per affiancare Provstgaard. In mediana nulla cambia con Frattesi, Belahyane e Taylor
- Davanti c'è da scegliere tra Noslin e Pinamonti anche se Gattuso ha lavorato molto sulla possibile convivenza tra i due. Per ora però pare presto per arrivare a questa soluzione
Monza
- La sosta dovrebbe restituire a Juric un esterno: Touré infatti è abile e convocabile ma a destra capitan Birindelli non pare essere "in pericolo"
- Folorunsho e Akinsanmiro in mediana sono sicuri tanto quanto Carboni, Lucchesi e Kouadio in difesa. Si va quindi verso un XI "sicuro" tra difesa e centrocampo
- Più complicato il discorso trequartisti: detto che Varela sarà la punta di riferimento, dietro al portoghese sgomitano Robinson, Mota, Cutrone e Colpani. C'è posto solo per due
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Provstgaard, Sutalo, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cataldi, Gudmundsson
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski
LECCE-BOLOGNA, domenica ore 15
Lecce
- Il ritorno di Geubbels apre un discorso relativo alla punta titolare. Stulic spera di mantenere una maglia ma le ultime uscite non hanno entusiasmato
- Berisha non è ancora al meglio e al massimo strapperà una convocazione. In mediana Maleh è insidiato da Ngom ma non pare esserci un ballottaggio così aperto
- Di Francesco deve decidere chi affiancare a Tiago Gabriel in difesa. Siebert resta in vantaggio su Gaspar ma le cose potrebbero ribaltarsi
Bologna
- Holm ha di fatto finito la propria stagione. Odgaard è alle prese con una lesione ai flessori. Per il resto, squadra a disposizione di Palladino
- Theate si è riunito regolarmente al gruppo e sarà titolare con Helland ed Heggem. A destra maglia pronta per Zortea con Miranda sul versante opposto
- In mediana Pobega o Moro al fianco di Ferguson. Orsolini è in ballottaggio con Cambiaghi mentre la staffetta Piccoli-Dovbyk si farà con il primo in pole per una maglia dal primo minuto
Probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ilic, Maleh; Monteiro, Pierotti, Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Helland, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Odgaard
SASSUOLO-MILAN, domenica ore 18 su Sky Sport
Sassuolo
- L'allarme Muric pare rientrato. Il portiere aveva accusato un problema. Turati resta in pre allarme ma tutto porta a pensare che il montenegrino sarà titolare
- Linea a 4 di difesa che va verso la conferma. I dubbi maggiori sono a centrocampo. Matic è l'unico sicuro del posto. Thorstvedt è avanti su Adzic cos' come Bakola su Lipani ma c'è ancora da decidere
- Davanti toccherà nuovamente a Sebastiano Esposito. Sarà lui il terminale di riferimento con Berardi e Laurienté a supporto. Torna a disposizione Volpato
Milan
- Dopo la convincente vittoria sul Lecce, Amorim non torna indietro. La linea difensiva resta a 4 con Gila terzino destro. Il ko di Estupinian apre le porte a Bartesaghi a sinistra
- Gabbia si candida per un posto in difesa ma De Winter è tornato riposato dalla sosta (4 gare di fila partendo dalla panchina). Moreira titolare sicuro? Non è detto. Cissè e una virata sul 4-3-3 sono soluzioni alternative
- A supporto di Goncalo Ramos ci sarà anche Pulisic. Saelemaekers ne avrà per un bel po' dopo l'operazione alla caviglia. In mediana pronti Rabiot e Modric
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Idzes, Walukiewicz, Boloca, Koné
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Estupinian
CAGLIARI-JUVENTUS, domenica ore 20:45
Cagliari
- Acciacco in allenamento con la propria nazionale e condizioni da verificare. Questo il quadro clinico di Obert che, se recuperato a pieno, sarà titolare a sinistra
- Assente sicuro Deiola con Mina che quindi affiancherà Rodriguez al centro della difesa. Il trio di centrocampo riaccoglie Fazzini
- Nessun cambio in vista per quel che concerne il triangolo d'attacco con Mendy supportato da Adopo e Maldini. Lesione di basso grado al quadricipite della coscia per Kevin Carlos
Juventus
- Zhegrova e Koopmeiners si sono messi in luce durante la sosta. Entrambi possono essere soluzioni "pronte" per Spalletti. Zhegrova viaggia verso la titolarità
- Koopmeiners invece si gioca una maglia con Sarr che però resta in pole per un posto al fianco di Douglas Luiz in mediana
- L'altro dubbio riguarda l'esterno alto d'attacco. Alajbegovic è in ballottaggio con Nico Gonzalez. Davanti spazio nuovamente a Kolo Muani mentre esterno basso sarà Cambaso
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Trepy, Felici, Kevin Carlos, Deiola
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic, ; Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Cabal, Thuram, Locatelli, Boga, Grabara
ATALANTA-VENEZIA, lunedì ore 18:30
Atalanta
- Raspadori e Kossounou si sono aggiunti alla lista degli indisponibili. Scelte più "semplici" per Sarri? Probabilmente sì
- In difesa ci saranno Scalvini e Kristensen come centrali. A sinistra lottano Kolasinac e Bernasconi. A centrocampo possibile che sia Gaetano a partire dalla panchina
- Samardzic e Pasalic puntano alla titolarità ma attenzione: Sarri può scegliere il 4-2-3-1 con Elmas esterno alto a destra e De Ketelaere trequartista centrale. Davanti tocca a Scamacca
Venezia
- Con Schingtienne finito ko c'è da rimodellare la linea a tre del Venezia. Buona notizia il rientro di Bella-Kotchap. Moreno può essere schierato sul centrodestra. Ci fosse Halhal agirebbe da centrale con lo slittamento di qualche compagno a destra
- Basic è ancora alle prese con la fascite plantare. Difficile che possa esserci. Busio sta bruciando le tappe del proprio rientro ma il suo ritorno sarà comunque più in là
- Sohm ed Helgasson restano di fato le uniche alternative in mediana. Sulla sinistra Haps rientra da un problema. Il favorito è Correia. Davanti Adams e Yeboah
Probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Ederson, Kessie; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Sulemana
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Helgason, Perez, Sagrado, Sohm; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Dagasso, Busio, Basic, Schingtienne
TORINO-UDINESE, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Torino
- Possibile cambio "importante" nell'XI titolare granata. Vlasic non sta attraversando un buon momento di forma e la sosta non gli ha giovato
- Abate, in vista del "Monday Night", potrebbe preferirgli Kulenovic che affiancherebbe Simeone nel 3-5-2 granata. Sulla corsia destra ecco Belghali
- In difesa ci saranno Comuzzo, Coco e Comert mentre in mezzo al campo c'è Gineitis favorito su Braganca. Nessun rischio per Fitz-Jim e Mandragora
Udinese
- Il rientro di Solet dopo la lesione alla gamba è cosa certa. Ci sarà anche lui nel terzetto difensivo bianconero contro il Torino. Per vedere Alaba dal 1' è forse troppo presto
- In mezzo al campo si ragiona sul vice Piotrowski. Miller resta favorito anche se non ha convinto a pieno. Altre ipotesi sono quelle relative a Lovric e Zarraga
- In attacco Davis c'è: l'infortunio di Zaniolo spalanca le porte a Unai Gomez? Possibile ma non diamo per scontata la panchina di Chakvetadze
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Kulenovic, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Piotrowski, Gueye, Zaniolo