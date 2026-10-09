Introduzione

Dopo la scorpacciata di partite internazionali si torna "a casa". La Serie A riprende e propone sfide decisamente interessanti. Sosta spesso significa andare a spulciare la lista degli acciaccati e degli indisponibili ma in questo caso non c'è solo quell'aspetto. Le gare delle varie nazionali hanno riportato in auge un bel po' di "italiani": tra chi è finito sul tabellino dei marcatori e chi ha strappato ottimi voti in pagella, c'è voglia di continuità. Non è quindi escluso che qualche comparsa (fin qui) diventi attore protagonista nella sesta giornata. In più c'è da scoprire un nuovo assetto tattico e di uomini dopo l'ultimo cambio di panchina, arrivato proprio durante la sosta



Insomma, come al solito, c'è tanto lavoro per la squadra degli inviati di Sky Sport. Oggi più che mai pendiamo dalle loro labbra. Di notizie ce ne sono eccome: qualche allenatore potrebbe addirittura rivoluzionare il proprio XI titolare. Tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di certezze. Tra ballottaggi e recuperi dell'ultimo minuto c'è tanto da dire. Ecco quindi la situazione squadra per squadra per quel che concerne le probabili formazioni della 6^ giornata di Serie A