La partita tra Napoli e Frosinone, valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 10 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti. Inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Napoli e Frosinone

Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando però proprio quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). I partenopei hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 gol degli azzurri. Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A con un punteggio di 15-2; solo due volte i partenopei hanno ottenuto una striscia più lunga di successi consecutivi contro queste formazioni nel torneo: sette tra il 1987 e il 1988 e 15 tra il 2016 e il 2019. Dopo l'1-1 contro la Fiorentina nel match più recente, il Napoli potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Inter e Parma). Prima del Frosinone nel 2026/27 (10 punti), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 10 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A era stata la Sampdoria nel 2012/13 (11 in quel caso). In caso di successo in questo match, i ciociari sarebbero la prima neopromossa a ottenere almeno 13 punti dopo sei match in un singolo massimo campionato a partire dalla Juventus nel 2007/08 (13). Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo la pausa nazionali (16V, 6P): 2-2 contro il Genoa il 16 settembre 2023. Massimiliano Allegri ha perso nove partite nel 2026 in campionato e bisogna tornare al 2012 per trovare un anno in cui il tecnico livornese ha perso almeno 10 match in un singolo anno solare in Serie A: 11 in quel caso.