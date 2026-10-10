La Roma è costretta a ripartire dopo la lunga sosta per le Nazionali dovendo fare a meno di Mile Svilar, uno dei suoi uomini chiave sempre presente fin qui in stagione. Il portiere dovrà rimanere fuori per alcune settimane, a partire dal match contro il Como, a causa di una frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito della mano. Infortunio che si è procurato a Trigoria per le conseguenze di una spinta subita durante l’allenamento. Ad annunciarlo è stato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia di Como-Roma, confermando che non si tratta di una frattura scomposta. L'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la prossima sosta di campionato prevista per il fine settimana del 15 novenbre.