Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Roma, infortunio Svilar: frattura al dito, out almeno un mese

ROMA

La Roma perde Mile Svilar per una frattura da stress al quinto dito dellla mano subita durante l'allenamento, il portiere rimarrà fuori per almeno un mese. "Brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi. Sarà Gollini a sostituirlo", questo il commento di Gian Piero Gasperini nella conferenza di presentazione di Como-Roma in programma domani alle 12.30 allo stadio Sinigaglia

COMO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Roma è costretta a ripartire dopo la lunga sosta per le Nazionali dovendo fare a meno di Mile Svilar, uno dei suoi uomini chiave sempre presente fin qui in stagione. Il portiere dovrà rimanere fuori per alcune settimane, a partire dal match contro il Como, a causa di una frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito della mano. Infortunio che si è procurato a Trigoria per le conseguenze di una spinta subita durante l’allenamento. Ad annunciarlo è stato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia di Como-Roma, confermando che non si tratta di una frattura scomposta. L'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la prossima sosta di campionato prevista per il fine settimana del 15 novenbre

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 6^ giornata di Serie A

guida tv

Da sabato 10 a lunedì 12 ottobre, la sesta giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW, con...

Figc, ufficiale: assemblea elettiva il 14 dicembre

ufficiale

E' ufficiale, il 14 dicembre il calcio torna al voto per eleggere il presidente federale. Il...

Juve, ufficiale rinnovo Nico Gonzalez fino 2030

il rinnovo

Alla Continassa il protagonista di giornata è Nico Gonzalez. L’argentino, che oggi ha svolto...

Chivu: "Provedel? Vedremo. Spence è disponibile"

INTER

La sfida col Parma potrebbe essere l'occasione per Chivu di dare spazio a chi ha giocato meno...

Roma, a Como garanzia "Dybalen", out Cristante

da trigoria

Torna la Serie A con una delle partite più attese: Como-Roma domenica alle 12.30. Gasperini si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE