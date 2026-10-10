Roma, infortunio Svilar: frattura al dito, out almeno un meseROMA
La Roma perde Mile Svilar per una frattura da stress al quinto dito dellla mano subita durante l'allenamento, il portiere rimarrà fuori per almeno un mese. "Brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi. Sarà Gollini a sostituirlo", questo il commento di Gian Piero Gasperini nella conferenza di presentazione di Como-Roma in programma domani alle 12.30 allo stadio Sinigaglia
La Roma è costretta a ripartire dopo la lunga sosta per le Nazionali dovendo fare a meno di Mile Svilar, uno dei suoi uomini chiave sempre presente fin qui in stagione. Il portiere dovrà rimanere fuori per alcune settimane, a partire dal match contro il Como, a causa di una frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito della mano. Infortunio che si è procurato a Trigoria per le conseguenze di una spinta subita durante l’allenamento. Ad annunciarlo è stato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia di Como-Roma, confermando che non si tratta di una frattura scomposta. L'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la prossima sosta di campionato prevista per il fine settimana del 15 novenbre.