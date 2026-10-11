La partita Cagliari-Juventus della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Juventus

Il Cagliari ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Juventus (1-0 lo scorso 17 gennaio), dopo una serie di nove incroci consecutivi senza successi contro i bianconeri (2N, 7P); l'ultima volta che i sardi hanno registrato due vittorie di fila contro questa avversaria nel torneo risale al 2009, con Allegri in panchina. Nonostante le 47 gare di Serie A vinte contro il Cagliari dalla Juventus (solo lnter e Milan, entrambe a 48, ne contano di più), i bianconeri hanno trovato il successo solo in due delle cinque più recenti sfide contro i rossoblù nel torneo (2N, 1P). La Juventus ha ottenuto 10 punti finora in questa Serie A, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta; i bianconeri hanno registrato più successi nelle prime sei gare di campionato solo una volta nelle precedenti sei stagioni: nel 2023/24 (quattro). Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A (4V, 1P) per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 1969/70, campionato in cui pareggiò la sesta gara giocata. Nonostante la Juventus sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (4V, 3N), ha perso la più recente (3-2 contro il Sassuolo). Il Cagliari non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (4V, 4P), due delle quali nel torneo in corso (sconfitta contro l'Inter e vittoria contro il Lecce). L'ultima volta in cui i sardi hanno evitato il pari in più incontri interni consecutivi nella competizione risale a febbraio-settembre 2019 (12).