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Cagliari-Juventus, Spalletti e Pisacane espulsi: cosa è successo. VIDEO

ricostruzione

Al termine della partita di Cagliari, Spalletti e Pisacane sono stati espulsi dopo un diverbio nel momento della stretta di mano. I due sono stati a contatto per qualche secondo, prima di essere separati. Marcenaro ha poi estratto il rosso per entrambi. Spalletti a Sky: "Gli ho detto che sono bravi… anche a perder tempo". Piscane a Dazn: "Peccato, poteva finire con un abbraccio"

CAGLIARI-JUVE 1-1 - PAGELLECLASSIFICA

Rosso per Spalletti e rosso per Pisacane: Cagliari-Juve finisce con due espulsi, i due allenatori. La lite arriva al fischio finale, subito dopo l'1-1 del campo. I due tecnici si avvicinano a bordocampo per la classica stretta di mano… ricca però di tensione. I due parlano faccia a faccia per qualche istante, visibilmente nervosi. I toni si alzano, poi vengono separati dai rispettivi staff. Alla fine l'arbitro Marcenaro estrae il rosso per entrambi. Ed entrambi gli allenatori appaiono decisamente sorpresi per la sua decisione.

Spalletti: "Gli ho detto che sono bravi… anche a perder tempo"

A spiegare la dinamica, per primo, è stato Luciano Spalletti. Nel post gara a Sky Sport l'allenatore bianconero ha spiegato ma anche minimizzato l'accaduto: "La lite? Non è successo nulla, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che sono bravi… anche a perder tempo. Pisacane mi ha risposto 'in che senso perder tempo?', ma non è stato niente di che…". 

Piscane: "Peccato, poteva finire con un abbraccio"

Dunque la parola a Fabio Pisacane per la replica: "Poteva finire tutto con un abbraccio, quindi dispiace — ha detto a Dazn —. Già ieri Spalletti aveva dato la sensazione di essere preoccupato, e questo ci rende giustizia. Se alla sesta giornata la Juve è preoccupata di non vincere a Cagliari, ecco, ci fa capire che siamo sulla buona strada. Loro hanno meritato il pari — ha proseguito —, e avevano il potenziale per vincere, ecco perché dico che doveva finire con un abbraccio".

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