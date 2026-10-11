Al termine della partita di Cagliari, Spalletti e Pisacane sono stati espulsi dopo un diverbio nel momento della stretta di mano. I due sono stati a contatto per qualche secondo, prima di essere separati. Marcenaro ha poi estratto il rosso per entrambi. Spalletti a Sky: "Gli ho detto che sono bravi… anche a perder tempo". Piscane a Dazn: "Peccato, poteva finire con un abbraccio" CAGLIARI-JUVE 1-1 - PAGELLE - CLASSIFICA

Rosso per Spalletti e rosso per Pisacane: Cagliari-Juve finisce con due espulsi, i due allenatori. La lite arriva al fischio finale, subito dopo l'1-1 del campo. I due tecnici si avvicinano a bordocampo per la classica stretta di mano… ricca però di tensione. I due parlano faccia a faccia per qualche istante, visibilmente nervosi. I toni si alzano, poi vengono separati dai rispettivi staff. Alla fine l'arbitro Marcenaro estrae il rosso per entrambi. Ed entrambi gli allenatori appaiono decisamente sorpresi per la sua decisione.

Spalletti: "Gli ho detto che sono bravi… anche a perder tempo" A spiegare la dinamica, per primo, è stato Luciano Spalletti. Nel post gara a Sky Sport l'allenatore bianconero ha spiegato ma anche minimizzato l'accaduto: "La lite? Non è successo nulla, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che sono bravi… anche a perder tempo. Pisacane mi ha risposto 'in che senso perder tempo?', ma non è stato niente di che…".