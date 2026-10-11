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Neto indisponibile per Cagliari-Juventus: deve scontare una squalifica. Il motivo

il motivo

Il portiere brasiliano non è nei convocati della Juventus per la trasferta contro il Cagliari, in programma domenica alle 20:45. Il motivo? Neto deve scontare una giornata di squalifica rimediata nella sua ultima esperienza al Botafogo, dopo l'espulsione contro il Bahia per proteste e insulti rivolti all'arbitro. La prima convocazione nella sua seconda esperienza in bianconero potrà essere in Europa League contro il Celta Vigo

LE PROBABILI DI CAGLIARI-JUVE

Neto è tornato in bianconero ma Spalletti non potrà contare su di lui nel match contro il Cagliari. Il portiere brasiliano, arrivato a Torino lo scorso 28 settembre per sostituire l'infortunato Grabara, non è stato convocato da Luciano Spalletti perché deve scontare una giornata di squalifica rimediata durante la sua ultima esperienza con il Botafogo. Un'espulsione che risale addirittura allo scorso 30 maggio, quando Neto era sceso in campo contro il Bahia nella 18^ giornata del Brasileirao. Nel recupero del primo tempo, il portiere aveva trattenuto il pallone troppo a lungo prima di rimetterlo in gioco. L'arbitro aveva quindi assegnato un calcio d'angolo agli avversari applicando la nuova regola sugli otto secondi concessi al portiere per liberarsi del pallone. Neto non l'aveva presa bene: protesta e insulti all'arbitro che gli mostrò il cartellino rosso. La prima convocazione della seconda avventura in bianconero di Neto, potrà essere in Europa League contro il Celta Vigo, match in programma giovedì 15 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

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