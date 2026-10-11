Oggi, domenica 11 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Sassuolo-Milan su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La sesta domenica di campionato inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18.00 scendono in campo Sassuolo e Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Marco Nosotti e Peppe Di Stefano. Alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus.