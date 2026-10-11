Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 6^ giornataguida tv
Oggi, domenica 11 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Sassuolo-Milan su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La sesta domenica di campionato inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18.00 scendono in campo Sassuolo e Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Marco Nosotti e Peppe Di Stefano. Alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus.
Gli studi di Sky Sport
Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Alessio Scarchilli e Angelo Carotenuto. Dalle 15.45 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Riccardo Montolivo in collegamento da Reggio Emilia. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 11 ottobre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Alessio Scarchilli e Angelo Carotenuto
- ore 12.30: Como-Roma su DAZN 1
- ore 15.00: Lazio-Monza su DAZN 1
- ore 15.00: Lecce-Bologna su DAZN 2
- dalle 15.45: Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Riccardo Montolivo (in collegamento da Reggio Emilia)
- ore 18.00: SASSUOLO-MILAN su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Nosotti e Peppe Di Stefano
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Luca Marchetti e Dario Massara
- ore 20.45: Cagliari-Juventus su DAZN 1