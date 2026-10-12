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Juventus, analisi a Sky Calcio Club: la squadra è migliorata o è quella dell'anno scorso?

IL DIBATTITO

Nel VIDEO l'analisi a Sky Calcio Club della squadra di Spalletti dopo l'1-1 a Cagliari: "Non c'era il flash né la scintilla - spiega Di Canio -, sembra quella dell'anno scorso. Manca il modo di giocare, interpretare e finalizzare". Bergomi aggiunge: "Non vedo grandi miglioramenti rispetto alla scorsa stagione. È pericolosa sulle fasce ma fatica in area". E Marchegiani: "Un anno fa erano più evidenti le situazioni preparate e realizzate in campo, oggi mancano soluzioni"

HIGHLIGHTS - PAGELLE - LITE SPALLETTI-PISACANE

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