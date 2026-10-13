Il film evento sull’incredibile stagione dell’Inter. Immagini inedite e interviste esclusive con i protagonisti del Double e la voce narrante di Stefano Accorsi. Disponibile su Sky Primafila

Dallo Scudetto alla Coppa Italia: l’incredibile percorso dell’Inter nella stagione 2025/26 rivive in un film evento. "Solo Noi. Una stagione da Double" è una produzione Inter Media House che apre una finestra privilegiata su un'annata vissuta da dentro. La voce di Stefano Accorsi accompagna questo viaggio, dando ritmo e profondità alle immagini e alle testimonianze di chi è stato al centro di questa impresa. Il film è disponibile su Sky Primafila (qui le info per il noleggio). Disponibile anche tramite Sky Primafila Pass, l’iniziativa dedicata ai clienti Sky Cinema che ti permette di scegliere un film Sky Primafila Pass al mese per tutto il 2026 senza costi aggiuntivi sul tuo abbonamento.