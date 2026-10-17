La partita tra Roma e Genoa della 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 17 ottobre alle ore 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Roma e Genoa

Il Genoa ha vinto l'ultima sfida contro la Roma in campionato (2-1 lo scorso 8 marzo al Ferraris); il Grifone non ottiene due successi di fila contro i giallorossi in Serie A dal periodo tra febbraio e ottobre 2011. La Roma è rimasta imbattuta in 39 delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (33V, 6N), incluse tutte le 23 gare interne più recenti (19V, 4N); l'ultimo successo dei liguri in trasferta contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 17 gennaio 1990 (1-0 con gol di Carlos Aguilera al Flaminio). La Roma ha guadagnato 14 punti in questo campionato e nella scorsa stagione dopo i primi sei match aveva raccolto 15 punti; i giallorossi potrebbero invece raccogliere almeno 17 punti dopo le prime sette gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (18 in quel caso). La Roma ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Inter e Como; i giallorossi potrebbero registrare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 con José Mourinho allenatore (il primo di quei tre segni "X" fu proprio contro il Genoa). La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 15 gare casalinghe di campionato (11V, 4N), con l'ultimo ko interno che risale al 30 novembre 2025 contro il Napoli. Dopo una striscia di 10 match consecutivi senza successi (3N, 7P), il Genoa ha vinto la gara più recente contro la Fiorentina. Daniele De Rossi, oltre ad aver allenato la Roma in 30 match tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P), ha collezionato ben 616 presenze da calciatore, condite da 63 gol con i giallorossi, classificandosi al 2° posto tra i giocatori della Roma con più presenze ufficiali nella storia, dietro solo a Francesco Totti (786).