Fiorentina-Como, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Fiorentina e Como della 7^ giornata di Serie A si gioca domenica 18 ottobre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Fiorentina-Como in tv
La partita Fiorentina-Como della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Fiorentina e Como
Bilancio in perfetto equilibrio tra Fiorentina e Como in Serie A, con 11 successi per parte e sei pari. Viola e lariani, tuttavia, non pareggiano da sette match di fila (tre successi toscani e quattro lombardi): l'ultima volta risale al 27 settembre 1987 (1-1 proprio al Franchi). Il Como ha realizzato 28 gol in 28 sfide contro la Fiorentina in Serie A, esattamente uno in media a partita (inclusi match a tavolino). La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Como in Serie A, dopo che aveva registrato solo tre sconfitte in 12 precedenti confronti interni con i lariani nel torneo (7V, 2N). Dall'altra parte, i lariani non hanno mai vinto tre trasferte di fila contro una singola avversaria nel torneo. La Fiorentina ha conquistato solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e, considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo in due stagioni la Viola non è arrivata ad almeno cinque punti conquistati dopo i primi sette match stagionali nel torneo: tre sia nel 2025/26 che nel 1977/78. Il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 11 come nel 1950/51 (3V, 2N, 1P in entrambi i casi), quando ottenne un successo anche alla settima. La Fiorentina è l'unica squadra di questa Serie A ad aver sia guadagnato almeno tre punti da situazioni di svantaggio (quattro), sia ad averne persi almeno altrettanti (tre). Nel match d'andata dello scorso campionato, il Como aveva battuto la Viola proprio in rimonta per 2-1 al Franchi (reti di Marc-Oliver Kempf e Jayden Addai, in risposta all'iniziale vantaggio di Rolando Mandragora).