Dove vedere Fiorentina-Como

I numeri di Fiorentina e Como

Bilancio in perfetto equilibrio tra Fiorentina e Como in Serie A, con 11 successi per parte e sei pari. Viola e lariani, tuttavia, non pareggiano da sette match di fila (tre successi toscani e quattro lombardi): l'ultima volta risale al 27 settembre 1987 (1-1 proprio al Franchi). Il Como ha realizzato 28 gol in 28 sfide contro la Fiorentina in Serie A, esattamente uno in media a partita (inclusi match a tavolino). La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Como in Serie A, dopo che aveva registrato solo tre sconfitte in 12 precedenti confronti interni con i lariani nel torneo (7V, 2N). Dall'altra parte, i lariani non hanno mai vinto tre trasferte di fila contro una singola avversaria nel torneo. La Fiorentina ha conquistato solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e, considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo in due stagioni la Viola non è arrivata ad almeno cinque punti conquistati dopo i primi sette match stagionali nel torneo: tre sia nel 2025/26 che nel 1977/78. Il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 11 come nel 1950/51 (3V, 2N, 1P in entrambi i casi), quando ottenne un successo anche alla settima. La Fiorentina è l'unica squadra di questa Serie A ad aver sia guadagnato almeno tre punti da situazioni di svantaggio (quattro), sia ad averne persi almeno altrettanti (tre). Nel match d'andata dello scorso campionato, il Como aveva battuto la Viola proprio in rimonta per 2-1 al Franchi (reti di Marc-Oliver Kempf e Jayden Addai, in risposta all'iniziale vantaggio di Rolando Mandragora).