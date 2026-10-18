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Marco Domenichini in panchina per Juventus-Lazio: chi è il vice di Spalletti

juventus

Sulla panchina della Juventus contro la Lazio ci sarà Marco Domenichini, storico vice di Luciano Spalletti. L'allenatore toscano dovrà scontare la giornata di squalifica rimediata dopo il triplice fischio contro il Cagliari, in seguito all'acceso confronto con Pisacane. Domenichini, classe 1958, lavora al fianco di Spalletti da quasi trent'anni e tornerà a guidare una squadra dalla panchina in Serie A per la prima volta dal settembre 2022 quando sostituì lo stesso Spalletti in Napoli-Milan

PROBABILI JUVE-LAZIO

"Ho il miglior secondo del mondo, che non cambierò mai". Così Luciano Spalletti aveva presentato in conferenza Marco Domenichini, il suo storico vice che contro la Lazio, domenica 18 ottobre alle 20:45, siederà sulla panchina della Juventus al posto dell'allenatore toscano, squalificato dopo quanto successo con Pisacane nel finale del match contro il Cagliari. Classe 1958, Domenichini lavora insieme a Spalletti da quasi trent'anni e lo ha accompagnato in gran parte della sua carriera: dalla Sampdoria all'Udinese, passando per Roma, Zenit, Inter, Napoli e ovviamente la Nazionale. I due si sono conosciuti a Empoli dopo che Domenichini aveva chiuso a 28 anni la carriera da calciatore: ha giocato anche in Serie A con il Pescara oltre a tanta Serie C. Ora una nuova "prima volta" in bianconero: l'ultima partita vissuta da primo allenatore su una panchina di Serie A risale al settembre 2022 quando sostituì Spalletti in Milan-Napoli, vinta 2-1 dagli azzurri.

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