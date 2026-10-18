"Ho il miglior secondo del mondo, che non cambierò mai". Così Luciano Spalletti aveva presentato in conferenza Marco Domenichini, il suo storico vice che contro la Lazio, domenica 18 ottobre alle 20:45, siederà sulla panchina della Juventus al posto dell'allenatore toscano, squalificato dopo quanto successo con Pisacane nel finale del match contro il Cagliari. Classe 1958, Domenichini lavora insieme a Spalletti da quasi trent'anni e lo ha accompagnato in gran parte della sua carriera: dalla Sampdoria all'Udinese, passando per Roma, Zenit, Inter, Napoli e ovviamente la Nazionale. I due si sono conosciuti a Empoli dopo che Domenichini aveva chiuso a 28 anni la carriera da calciatore: ha giocato anche in Serie A con il Pescara oltre a tanta Serie C. Ora una nuova "prima volta" in bianconero: l'ultima partita vissuta da primo allenatore su una panchina di Serie A risale al settembre 2022 quando sostituì Spalletti in Milan-Napoli, vinta 2-1 dagli azzurri.