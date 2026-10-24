Sono quattro gli appuntamenti del sabato dell'8^ giornata di Serie A con un due partite alle 15.00 Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo, alle 18.00 Napoli-Roma. Alle 20.45 è il momento di Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti dal campo saranno degli nviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.