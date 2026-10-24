Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 8^ giornataguida tv
Oggi, sabato 24 ottobre, si scende in campo per l'8^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Lazio-Parma su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono quattro gli appuntamenti del sabato dell'8^ giornata di Serie A con un due partite alle 15.00 Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo, alle 18.00 Napoli-Roma. Alle 20.45 è il momento di Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti dal campo saranno degli nviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Marco Bucciantini, Paolo Assogna e Maurizio Compagnoni. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 24 ottobre
- Dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Bucciantini, Paolo Assogna e Maurizio Compagnoni
- ore 15.00: Cagliari-Bologna su DAZN 1
- ore 15.00: Como-Sassuolo su DAZN 1
- ore 18.00: Napoli-Roma su DAZN 1
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti
- ore 20.45: LAZIO-PARMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini