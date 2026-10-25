La partita Inter-Fiorentina della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 ottobre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Fiorentina

L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10V, 6N), vincendo quattro delle sei più recenti (1N, 1P). L’Inter è la formazione contro cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti in Serie A: 224; dall'altro lato, nessuna squadra ha segnato più reti contro la Viola nella competizione rispetto ai nerazzurri (275, come la Juventus). La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l'Inter, dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti (1V, 2N). L'Inter è imbattuta in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 (11) e nel 1999/00 (11) ed infine l'Inter nel 2004/05 (13). La Fiorentina ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1V, 1N). L’Inter ha vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando 15 reti; negli ultimi 50 anni solo tre squadre hanno trovato il successo in ciascuna delle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A realizzando più gol: la Roma nel 1990/91 (16 centri) e nel 2016/17 (17), la Juve nel 2014/15 (17) e la Samp nel 2017/18 (16).