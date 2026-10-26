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"Inter, serviva un Thuram così senza Lautaro": l'analisi di Bergomi a Sky Calcio Club

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Senza Lautaro fermo ai box, l'Inter ha trovato in Thuram un vero trascinatore della squadra. Una striscia impressionante di gol a San Siro che Beppe Bergomi commenta così: "Forse gli ha fatto bene la mancata convocazione con la Francia. Senza Lautaro hai bisogno di una presenza, l'anno scorso non è stato così costante. Siamo solo all'ottava giornata ma è partito davvero bene"

INTER-FIORENTINA 2-1: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICA

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