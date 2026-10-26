Un altro atto vergognoso ha colpito il Milan e il calcio italiano: dopo l'imbrattamento del murale in memoria di Franco Baresi nel piazzale davanti a Casa Milan a fine settembre e la successiva sistemazione, l'opera è stata nuovamente deturpata. Con una bomboletta spray nera sono stati cancellati lo storico numero 6, la fascia da capitano e la Coppa dei Campioni. Guarda il VIDEO

IL PRIMO MURALE VANDALIZZATO - L'OPERA CHE LO AVEVA SOSTITUITO