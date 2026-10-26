Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Franco Baresi, vandalizzato il nuovo murale davanti a Casa Milan. VIDEO

casa milan

Un altro atto vergognoso ha colpito il Milan e il calcio italiano: dopo l'imbrattamento del murale in memoria di Franco Baresi nel piazzale davanti a Casa Milan a fine settembre e la successiva sistemazione, l'opera è stata nuovamente deturpata. Con una bomboletta spray nera sono stati cancellati lo storico numero 6, la fascia da capitano e la Coppa dei Campioni. Guarda il VIDEO

IL PRIMO MURALE VANDALIZZATO - L'OPERA CHE LO AVEVA SOSTITUITO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 9^ giornata di Serie A

guida tv

Il nono turno di Serie A della stagione si apre martedì 27 e si chiude giovedì 29 ottobre. Su Sky...

Allegri, 2 giornate di squalifica: salta la Juve

la squalifica

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal Giudice Sportivo di serie A all’allenatore del...

Gasperini: "Fiducioso per il recupero di Dybala"

ROMA-cagliari

Martedì 27 ottobre la Roma ospita il Cagliari all'Olimpico alle 20.45, per la nona giornata....

Juve, l'analisi della 'formula' Spalletti. VIDEO

sky calcio club

Meglio la Juve con o senza le due punte? Meglio con la difesa a 3 o con quella a 4? Ecco cosa...

Lazio 1^ dopo 8 giornate: non c’entra lassù?

video analisi

Nel video l’analisi dell’inizio del campionato della Lazio. Al di là del primo posto in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE