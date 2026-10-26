Roma-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Roma-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie ASERIE A
Nella Roma Dybala verso la convocazione, dovrebbe partire dalla panchina. Dietro Malen probabile coppia Soulé-Mora, con Cristante che torna a centrocampo. In difesa Ghilardi potrebbe partire dal 1° minuto. Nel Cagliari, che riabbraccia Trepy dopo l'incidente di questa estate, fuori Winks causa lombalgia. In difesa ballottaggio Sugawara/Ze Pedro. Roma-Cagliari in campo martedì 27 alle 20.45
HIGHLIGHTS SERIE A - CONFERENZA GASPERINI
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
- Degli infortunati, Gasperini può recuperare il solo Dybala. L'attaccante argentino, out da 3 match, dovrebbe partire dalla panchina
- Alle spalle di Malen verso una maglia da titolare il portoghese Mora, al fianco di Soulé, reduce dalla brillante prestazione di Napoli
- Cristante dovrebbe tornare nella consueta posizione di mediano, al fianco di Pisilli
- In difesa chance dal 1° minuto per Ghilardi, insieme a Ndicka e Balerdi
La probabile formazione del Cagliari
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane
- Il Cagliari riabbraccia Trepy che, dopo l'incidente di questa estate, torna nella lista dei convocati dopo aver giocato con la Primavera
- Data l'assenza di Winks, bloccato dalla lombalgia, e il fatto che Gagliardini non ha convinto, Pisacane potrebbe cambiare il sistema di gioco rispetto al suo classico 4-3-2-1
- In attacco Maldini e Adopo a sostegno di Mendy. In difesa ballottaggio Sugawara/Ze Pedro, con il giapponese in vantaggio, mentre torna Mina