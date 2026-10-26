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Roma-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

SERIE A

Nella Roma Dybala verso la convocazione, dovrebbe partire dalla panchina. Dietro Malen probabile coppia Soulé-Mora, con Cristante che torna a centrocampo. In difesa Ghilardi potrebbe partire dal 1° minuto. Nel Cagliari, che riabbraccia Trepy dopo l'incidente di questa estate, fuori Winks causa lombalgia. In difesa ballottaggio Sugawara/Ze Pedro. Roma-Cagliari in campo martedì 27 alle 20.45

HIGHLIGHTS SERIE A - CONFERENZA GASPERINI

 

Probabili Formazioni

Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi
difensore centrale di sinistra
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Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Nahuel Molina
Nahuel Molina
esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante centrale

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

  • Degli infortunati, Gasperini può recuperare il solo Dybala. L'attaccante argentino, out da 3 match, dovrebbe partire dalla panchina
  • Alle spalle di Malen verso una maglia da titolare il portoghese Mora, al fianco di Soulé, reduce dalla brillante prestazione di Napoli
  • Cristante dovrebbe tornare nella consueta posizione di mediano, al fianco di Pisilli
  • In difesa chance dal 1° minuto per Ghilardi, insieme a Ndicka e Balerdi 
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Yukinari Sugawara
Yukinari Sugawara
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
mediano
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mediano
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
trequartista
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Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
trequartista
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante centrale

La probabile formazione del Cagliari

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane

  • Il Cagliari riabbraccia Trepy che, dopo l'incidente di questa estate, torna nella lista dei convocati dopo aver giocato con la Primavera
  • Data l'assenza di Winks, bloccato dalla lombalgia, e il fatto che Gagliardini non ha convinto, Pisacane potrebbe cambiare il sistema di gioco rispetto al suo classico 4-3-2-1
  • In attacco Maldini e Adopo a sostegno di Mendy. In difesa ballottaggio Sugawara/Ze Pedro, con il giapponese in vantaggio, mentre torna Mina

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