La presentazione della 9^ giornata di Serie A

Il nono turno di Serie A della stagione si apre martedì 27 e si chiude giovedì 29 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW : Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il nono turno di Serie A della stagione si gioca tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli. La giornata infrasettimanale di Serie A si apre martedì con tre partite: alle 18.30 Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Roma-Cagliari e Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti del mercoledì con tre partite alle 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 invece è il momento di Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Genoa-Juventus. La giornata di campionato si conclude giovedì 29 con, alle 18.30, Frosinone-Lecce e alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta.