La presentazione della 9^ giornata di Serie A

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Serie A, la 9^ giornata: orari, arbitri e squalificati del turno infrasettimanale

guida tv

Il nono turno di Serie A della stagione si apre martedì 27 e si chiude giovedì 29 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW: Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il nono turno di Serie A della stagione si gioca tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli. La giornata infrasettimanale di Serie A si apre martedì con tre partite: alle 18.30 Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Roma-Cagliari e Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti del mercoledì con tre partite alle 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 invece è il momento di Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Genoa-Juventus. La giornata di campionato si conclude giovedì 29 con, alle 18.30, Frosinone-Lecce e alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta.

Serie A, la programmazione della 9^ giornata

Martedì 27 ottobre

  • ore 18.30: Sassuolo-Lazio su DAZN 1 – [Zufferli]
  • ore 20.45: Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]
  • ore 20.45: Roma-Cagliari su DAZN 1 – [Feliciani]

Mercoledì 28 ottobre

  • ore 18.30: Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Pairetto]
  • ore 18.30: Milan-Bologna su DAZN 1– [Sacchi]
  • ore 18.30: Parma-Udinese su DAZN 2 – [Massa]
  • ore 20.45: Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Ayroldi]
  • ore 20.45: Genoa-Juventus su DAZN 1 – [Doveri]

Giovedì 29 ottobre

  • ore 18.30: Frosinone-Lecce su DAZN 1 – [Abisso]
  • ore 20.45: Fiorentina-Atalanta su DAZN 1 – [La Penna]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 9^ giornata

Solo uno il giocatore squalificato per la 9^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A. Gaspar (Lecce), squalificato per due turni.

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