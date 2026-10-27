Il calendario della 9^ giornata di Serie A

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Calendario Serie A, 9^ giornata: le partite e gli orari del turno infrasettimanale

guida tv

Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre, la nona giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli. Ogni giorno pre e postpartita per i match, aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri

PROBABILI FORMAZIONINEWS SQUADRA PER SQUADRA

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre appuntamento con la nona giornata della stagione. Martedì alle 20.45 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Mercoledì alle 18.30 Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 invece è il momento di Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Gli studi di Sky Sport

Martedì, durante i match delle 18.30 e delle 20.45, in scena Campo Aperto Speciale con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Dario Massara, Luca Tommasini e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 22.45 spazio a Tuesday Night con Giorgia Cenni alla conduzione, affiancata da Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Mercoledì, dalle 17.30 e dalle 20.45, nuovo appuntamento con Campo Aperto Speciale con Leo Di Bello, Walter Zenga, Federico Zancan e Luca Tommasini. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Giovedì sera, L’Originale dalle 22.45: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti.

Serie A, programmazione 9^ giornata su Sky e NOW

Martedì 27 ottobre

  • Dalle 18 e dalle 20.45: Campo Aperto Speciale – con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Dario Massara, Luca Tommasini e Riccardo Gentile
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Tuesday Night – con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • ore 20.45: Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Mercoledì 28 ottobre

  • ore 18.30: Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • ore 20.45: Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW 
  • Dalle 17.30 e dalle 20.45: Campo Aperto Speciale – con Leo Di Bello, Walter Zenga, Federico Zancan e Luca Tommasini
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club – con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini

Giovedì 29 ottobre

  • Dalle 22.45: L’Originale – con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti

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