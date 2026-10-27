Gattuso: "Ho chiuso gli occhi e mi sono immaginato l'Olimpico pieno"

Quinta vittoria di fila e primato (almeno per una notte) solitario in vetta al campionato, ma Gattuso non molla: "Mancano 15 punti alla salvezza, io e i ragazzi non siamo abituati a stare lì. L'unica strada è rispettare gli avversari, noi stessi e non guardare la classifica. Segreti? Andiamo a mille all'ora. Con Lotito ci parlo, ma è una questione da risolvere tra lui e i tifosi" CRONACA - CLASSIFICA - PAGELLE

È una Lazio show. Sei gol al Sassuolo (con la bellezza di due rigori sbagliati), primo posto in campionato in solitaria in attesa dell'Inter, venticinque punti fatti su ventisette, certo, ma Gattuso non molla, resta concentrato, un uomo in missione, senza voler far venire le vertigini ai suoi giocatori: "Glielo ripeterò ancora, ora i punti che mancano per la salvezza sono quindici, e poi vedremo. L'importante è pensare partita per partita, né io né loro siamo abituati a stare così in alto. L'unica strada è rispettare gli avversari, rispettare noi stessi, lavorare con grande serietà e migliorare ancora" — ha detto a Sky dopo la partita.

"Andiamo a mille all'ora" "Segreto? Nessun segreto — prosegue — è che vanno a mille all'ora, poi sicuramente tre mesi fa abbiamo provato qualcosa di nuovo, pensate alla Coppa Italia contro il Mantova (ko 2-0 ed eliminazione, ndr), è stata una mazzata ma la squadra ha continuato a a credere in quello che stavamo facendo". "Pure oggi sembra che sia stata una partita facile, però non è così, siamo stati sicuramente avvantaggiati quando loro sono rimasti in dieci, ma ricordiamoci la partita con il Monza, lì avevamo rischiato le pene dell'inferno". l'altro primato Lazio, in testa per gli uomini gol: sono 12