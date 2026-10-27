Vorrei fare un po' di chiarezza su quello che è successo contro la Roma, in merito a quello che avrebbe detto al quarto uomo e che nessuno ha sentito, in merito a quello che avrebbe detto tra la sala stampa e le interviste flash. Uno sfogo che molti hanno sentito e al quale ieri Gasperini ha voluto rispondere.

"C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due. Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere. Dispiace che non sarò in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma tanto chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me".