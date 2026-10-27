Introduzione

La Serie A corre veloce di questi tempi. Non c'è tempo per disperarsi per una sconfitta o festeggiare per una vittoria. Arriva l'incubo di ogni allenatore (e fantallenatore) ovvero... il turno infrasettimanale! Rotazioni, sorprese di formazione e protagonisti inattesi. Questa è la possibile ricetta di metà settimana e le trappole per le big sono sempre attuali. La classifica dice sempre Inter e Lazio a braccetto in testa. Dietro ha perso terreno la Roma ma la strada è ancora lunghissima. Nessuno scontro diretto ai piani alti in programma ma ciò non significa che tutto sia semplice e scritto



Difficile che acciaccati e infortunati possano aver recuperato nel giro di 72 ore (o meno): il turno infrasettimanale però era l'obiettivo di ritorno in campo per qualche elemento. Per avere tutte le informazioni aggiornate dobbiamo chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro instancabile team ci fornisce notizie fresche in tempo reale. Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni del turno infrasettimanale relativo alla 9^ giornata di Serie A

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI