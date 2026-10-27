Introduzione
La Serie A corre veloce di questi tempi. Non c'è tempo per disperarsi per una sconfitta o festeggiare per una vittoria. Arriva l'incubo di ogni allenatore (e fantallenatore) ovvero... il turno infrasettimanale! Rotazioni, sorprese di formazione e protagonisti inattesi. Questa è la possibile ricetta di metà settimana e le trappole per le big sono sempre attuali. La classifica dice sempre Inter e Lazio a braccetto in testa. Dietro ha perso terreno la Roma ma la strada è ancora lunghissima. Nessuno scontro diretto ai piani alti in programma ma ciò non significa che tutto sia semplice e scritto
Difficile che acciaccati e infortunati possano aver recuperato nel giro di 72 ore (o meno): il turno infrasettimanale però era l'obiettivo di ritorno in campo per qualche elemento. Per avere tutte le informazioni aggiornate dobbiamo chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro instancabile team ci fornisce notizie fresche in tempo reale. Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni del turno infrasettimanale relativo alla 9^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
SASSUOLO-LAZIO, martedì ore 18:30
Sassuolo
- Aquilani aveva ruotato qualche elemento nell'ultimo turno contro il Como. In avanti dovrebbero tornare Esposito e Laurienté ma attenzione a Berardi che forse deve ricaricare le pile
- In mezzo al campo seria candidatura quella di Lipani. In caso di promozione sarebbe Bakola a scivolare in panchina. Thorstvedt favorito invece su Adzic
- In difesa i dubbi maggiori. Sicuro il ritorno di Doig a sinistra. Cinquegrano spera. Dopo essere tornato dal primo minuto, Candé prova a restare al fianco di Caleta-Car anche se Odenthal reclama
Lazio
- Pinamonti è ancora febbricitante: l'attaccante è partito con la squadra ma il suo impiego resta in dubbio. Più "sicuro", con tutte le virgolette del caso, il posto in difesa per Diogo Leite, all'eventuale esordio dal primo minuto
- Niente Sassuolo quindi per Provstgaard ma attenzione anche al ballottaggio per l'altra maglia. Doekhi spera di vincere il ballottaggio con Sutalo
- L'attacco per ora non cambia. Possibile invece che Dele-Bashiru possa trovare posto in mediana visto che è contemporaneamente in concorrenza con Taylor e Frattesi
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idzes, Koné, Leysen, Boloca
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gudmundsson, Rovella, Marusic
ROMA-CAGLIARI, martedì ore 20:45
Roma
- "Per quanto riguarda i recuperi, l'unico possibile è quello di Dybala". Arriva direttamente dalle parole di Gasperini il chiarimento sulla condizione di Paulo Dybala. Tra Svilar e Koné il più "avanti" nel recupero è il portiere
- Il tecnico ha anche detto che ci saranno rotazioni. Si va verso una linea difensiva composta da Ghilardi, Ndicka e dal man of the match di Napoli ovvero Balerdi
- In mezzo giro di riposo per De Roon con Cristante che arretra e con Mora al fianco di Soulé. Sulle corsie esterne pronti Lulli a destra e Molina a sinistra
Cagliari
- Problema alla schiena per Winks, costretto al cambio contro il Bologna. Il centrocampista non è a disposizione. In mezzo si candida Gagliardini con Pisacane che ha annunciato tre cambi
- In attacco il Cagliari stenta e allora contro la Roma potrebbe toccare a Kevin Carlos dal primo minuto. Da non escludere una possibile staffetta con Nzola
- In difesa ci sono tre candidati per due posti: Mina, Deiola e Rodriguez. Uno dovrebbe partire dalla panchina anche se Deiola può avanzare a centrocampo vista la situazione di Winks. A destra invece più Sugawara di Zé Pedro
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Rodrigo Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Svilar, Pellegrini, Dybala, Koné
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Felici, Winks
TORINO-COMO, martedì ore 20:45 su Sky Sport
Torino
- Abate cambia a centrocampo? Sicuramente il tecnico granata dovrà rimpiazzare Mandragora, uscito infortunato ad inizio secondo tempo contro il Monza
- Gineitis è una possibile scelta. Bragança venerdì era stato a riposo precauzionale. La prestazione di Fitz-Jim potrebbe rimescolare le carte in vista del Como
- In difesa ci sarà nuovamente Ismajli centrale. Nessun cambio nemmeno su corsie esterne (Belghali e Cacciamani titolari) e attacco
Como
- Dopo il riposo assoluto contro il Sassuolo, Nico Paz è pronto a tornare dal primo minuto. Ci sarà lui sulla trequarti. Possibile ritorno tra i convocati di Kean
- Fabregas dovrebbe cambiare anche in altri reparti a cominciare dalla porta dove Sanchez è in vantaggio su Butez. Da Cunha resta nell'XI titolare ma largo a destra
- Centrali davanti alla difesa saranno presumibilmente Milla e Perrone. Corsie esterne affidate da Yan Couto e Valle, con riposo quindi per Kaiki
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilkhan, Fortini, Rodriguez, Mandragora
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Rodriguez, Chalobah, Kean, Liberali
MILAN-BOLOGNA, mercoledì ore 18:30
Milan
- Brutte notizie per Amorim: oltre ad aver perso Loftus-Cheek, il tecnico non recupera nessuno dall'infermeria. Sembrava che Gila fosse prossimo al ritorno ma anche per lui il semaforo resta rosso
- Fare punti contro il Bologna pensando però anche al derby: situazione non semplice per l'universo rossonero. Musah è un'opzione per il centrocampo con Modric che dovrebbe riposare
- Catena di destra che poggerà ancora sul duo Tomori-Hutchinson. Cissé parte leggermente favorito su Bartesaghi. Dietro riecco Estupinian
Bologna
- Con Enem alle prese con una tendinopatia achillea e Piccoli ancora ai box, le opzioni in attacco non sono molte e quindi Palladino pensa nuovamente a Odgaard come falso nove
- In mezzo al campo c'è chi (magari) deve tirare un po' il fiato. Ferguson pare un indiziato con Amondarain e Moro che si mettono in lista per una maglia da titolare
- A sinistra c'è la possibilità di "promozione" per Alhassane e anche nel terzetto difensivo i rossoblù potrebbero ruotare. Difficile vedere Vitik, più probabile invece che sia Heggem a far riposare qualcuno
Probabili formazioni
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Hutchinson, Musah, Jashari, Cissé; Pulisic; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terracciano, Gila, Rabiot, Moreira, Loftus-Cheek
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Casale, Theate; Zortea, Moro, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Orsolini, Piccoli
PARMA-UDINESE, mercoledì ore 18:30
Parma
- Nuovo cambio in difesa per Palladino. Sul centrosinistra pronto Ndiaye. Sul lato opposto invece dovrebbe scalare Delprato
- Catena di destra che si completa con Britschgi schierato come esterno mentre nel trio di centrali di centrocampo c'è Fabbian in pole (con Keita e Bernabé)
- Dubbio in attacco: Romero pare sicuro del posto. Touré non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Il ballottaggio è tra Lontani e Frigan
Udinese
- Kosta Runjaic non può più sbagliare e per la trasferta di Parma pare intenzionato a rispolverare Zaniolo dall'inizio sulla trequarti
- Davanti ci sarà Davis. Possibile novità in mediana: Piotrowski contro il Milan ha rimesso minuti nelle gambe ma a Parma è lotta con Miller e Zarraga
- In difesa non recupera Solet. Al suo posto c'è sempre la candidatura di Ebosse che è testa a testa con Palma. Il tedesco con cittadinanza italiana è però ancora in vantaggio
Probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Almqvist, Elphege
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gueye, Bayo, Alaba, Solet
VENEZIA-INTER, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
Venezia
- Yeboah e Adams restano le uniche opzioni titolari in attacco. Niente turnover quindi là davanti per Nicola
- Nella cerniera di centrocampo Busio potrebbe essere solo un'opzione a gara in corso. La possibile novità è altrove
- Sulla sinistra infatti c'è Mazzocchi in pole su Haps. La "staffetta" potrebbe ripetersi ma a parti invertite con l'azzurro in campo dall'inizio
Inter
- Turnover in vista per Chivu che deve anche pensare al derby. In porta va verso la conferma Provedel che quindi si candiderà seriamente anche contro il Milan
- In difesa può scalare Carlos Augusto con un giro di riposo per Bastoni. Bisseck e Akanji completeranno il pacchetto arretrato
- In mezzo al campo Sucic è in pole. Zielinski sarà il regista con Calhanoglu dalla panchina. Attacco affidato all'inedito duo Bonny-Esposito. Per Thuram arriva quindi il momento di ricaricare le pile
Probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Correia
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, C.Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jones, L.Martinez, Pavard, Stones, Luis Henrique
GENOA-JUVENTUS, mercoledì ore 20:45
Genoa
- Il ritorno di Colombo apre nuovi scenari in attacco anche se De Rossi lo ha ringraziato dicendo "non doveva giocare". Difficile quindi che in poche ore l'azzurro sia migliorato a tal punto da riprendersi la titolarità
- In difesa c'è il possibile ritorno nell'XI di partenza di Marcandalli. In mezzo al campo Wiafe, infortunato, lascerà lo slot a Frendrup. Il match winner contro il Venezia Ellertsson non si discute
- Puczka e Mitaj si giocano una maglia sulla corsia sinistra. In caso di rotazioni in attacco l'indiziato per scivolare in panchina è El Shaarawy anche se va considerato che Messias potrebbe dover ricaricare le pile
Juventus
- Spalletti nel segno della continuità: dopo il successo sul Lecce, il tecnico bianconero proverà a mantenere inalterato il proprio assetto offensivo
- Di nuovo Woltemade al fianco di Kolo Muani quindi con McKennie a suggerire. Rispetto a domenica scorsa nemmeno la difesa subirà modifiche
- L'unico pensiero riguarda il centrocampo: Sarr non era al 100% contro il Lecce ed è subentrato. Per la trasferta di Genova invece l'ex Tottenham dovrebbe ritrovare posto al fianco di Douglas Luiz
Probabili formazioni
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; El Shaarawy, Messias, Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino, Havel, Sow, Wiafe
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Thuram, Locatelli, Grabara, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez
MONZA-NAPOLI, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
Monza
- Dopo Torino, più di un dubbio di formazione per Juric che contro il Napoli potrebbe lasciare in panchina Lucchesi affidandosi a Goglichidze, Carboni e Kouadio
- In mezzo al campo va verso una maglia da titolare Folorunsho visto che Foe Ondoa è reduce da una prestazione al di sotto delle aspettive
- Bakoune insidia Mangas che però resta favorito. Dietro a Varela c'è il solito traffico visto il gran numero di candidati. Mota e Robinson restano però in pole
Napoli
- Allegri squalificato, Badiashile e Spinazzola che si aggiungono alla lista degli indisponibili. Scelte quasi obbligate in vista del Monza, soprattutto dietro
- Rrahmani è arruolabile e torna titolare al fianco di Rafa Marin. Olivera a sinistra mentre Di Lorenzo è ancora dolorante per una botta subita contro il Bodo ma stringerà i denti
- All'orizzonte un cambio in mezzo e uno nel tridente. De Bruyne va verso il riposo con Lobotka che si piazzerà tra Anguissa e McTominay. Davanti Giovane al posto di Lang
Probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorusho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ziolkovski, Maye
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano Hojlund, Giovane
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola
FROSINONE-LECCE, giovedì ore 18:30
Frosinone
- Quanto e come cambierà Alvini? Il Frosinone è una delle squadre che ha utilizzato più volte lo stesso XI di partenza. Contro il Lecce, Terzic reclama spazio dopo il gol di Bergamo
- In difesa da considerare anche il possibile ritorno di Monterisi dal primo minuto. Per quel che riguarda centrocampo e attacco c'è da capire chi debba rifiatare
- Zerbin a sinistra può dare il cambio a Kvernadze. Difficile invece che la coppia Calò-Masini venga divisa nonostante la candidatura di Cichella
Lecce
- Fari puntati su difesa e attacco. Gaspar è squalificato (si è beccato due turni) mentre Tiago Gabriel è alle prese con una contusione al ginocchio
- Siebert pare sicuro del posto. In preallarme c'è anche Jean qualora servisse un centrale. In mediana difficile che Di Francesco cambi vista la penuria di centrocampisti
- In attacco sia Esteban che Stulic sono candidati a maglia da titolare. Fatah, uscito non al meglio dalla sfida contro la Juventus, è in ballottaggio con Monteiro
Probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah
Squalificati: Gaspar
Indisponibili: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti
FIORENTINA-ATALANTA, giovedì ore 20:45
Fiorentina
- Vanoli deve risolvere il rebus difesa. Pongracic è fermo causa infortunio rimediato contro l'Inter mentre Ranieri (al pari di Atta) ha continuato a sempre lavorato a parte. Con Dragusin ci dovrebbe quindi essere Viery
- Trio di centrocampisti che dovrebbe comprendere anche Brescianini ma occhio al possibile cambio di sistema di gioco
- Se la Viola dovesse schierarsi con il 4-2-3-1 ci sarebbe una maglia pronta come trequartista centrale per Gonçalves con Brescianini che a quel punto scivolerebbe in panchina
Atalanta
- Sarri deve fronteggiare l'ennesimo infortunio difensivo. Ora gli uomini sono davvero contati visto il ko di Bellanova. A Firenze Bernasconi a sinistra e Zappacosta a destra. Possibile però il ritorno di Scalvini
- Rispetto alla formazione vista col Frosinone gli unici "candidabili" titolari sono Pasalic, Zalewski e Samardzic. Difficile infatti che Scamacca spodesti Krstovic
- Tra quelli che potrebbero ruotare ci sono Rowe e Gaetano. Samardzic potrebbe giocare o al posto di De Ketelaere come trequartista, oppure da mezzala in un ipotetico passaggio al 4-3-3
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Beto
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Atta, Ranieri, Pongracic
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Orbic, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Kessié, Kolasinac, Bellanova